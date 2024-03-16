تعيينات «مياه الدقهلية».. الشروط المطلوبة لوظائف محصلين

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، حاجتها للتعاقد لشغل وظيفة محصلين بنظام الوكالة، وفقًا للإعلان رقم 1 لسنة 2024 من المقيمين بالمراكز الآتية «بلقاس والستاموني- تمى الأمديد - بني عبيد - دكرنس»، وفقًا لبطاقة الرقم القومي السارية والصادرة في تاريخ سابق للإعلان.

شروط شغل وظائف شركة المياه 2024

وحددت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، عبر منشور على صفحتها الرسمية على «فيسبوك»، الشروط الواجب توافرها في المتقدمين لشغل الوظائف كالتالي:

- أنّ يكون المتقدم حاصلًا على مؤهل متوسط أو فوق متوسط أو ما يعادلهما.

- أنّ يكون المتقدم من الذكور فقط نظرًا لطبيعة العمل.

- أنّ يكون المتقدم قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها قانوناً وذلك طبقاً لأحكام قانون الخدمة العسكرية.

- ألا يزيد السن في 11/ 3/ 2024 عن 30 عاماً.

- تقديم إقرار ضامن عند استلام العمل للمتقدم من أحد العاملين بالجهات الحكومية أو إحدى شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، ويكون معتمدًا ومختومًا بختم الجهة، بشرط أن يكون متبقي للضامن سنتين على الأقل قبل الإحالة للمعاش وألا يكون ضامناً لأكثر من متقدم .

الأجر عبارة عن عمولة تحصيل عن كل دورة مدتها شهر بعد إقفال الدورة، ويصرف بدل انتقال وفقاً لأحكام العقد.

اجتياز اختبار الكشف الطبي

- أنّ يقبل العمل طبقًا لنظام ومواعيد العمل بالشركة وفي أي فرع من فروع الشركة.

- اجتياز الاختبارات التي يتم تحديدها بمعرفة الشركة.

- أن يجتاز المتقدم اختبار الكشف الطبي بمعرفة الجهة الطبية التي تحددها الشركة.

- سوف يتم اختيار المتقدمين وفقا لترتيب النتيجة النهائىي وحسب الاحتياجات الفعلية للشركة ولائحة نظام العاملين بها.

وأشارت «مياه الدقهلية» إلى أنّ الطلبات تقدم إلكترونيا علي النموذج المعد فقط على الموقع الإلكترونىي للشركة https://www.dkwasc.com.eg/.https://adminlive.elwatannews.com/job1.https://adminlive.elwatannews.com/stage1/register.php )