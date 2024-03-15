علاوة دورية وزيادة الحافز الإضافي والمكافأة الشاملة للعاملين بالكهرباء

وافق مجلس ادارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء برئاسة المهندسة صباح مشالي منح العاملين بالشركة العلاوة الدورية السنوية بنسبة 15% من الأجور الأساسية في 29 من شهر فبراير الماضي 2024، على أن يتم ضمها للأجر الأساسي وتصرف اعتبارا من مرتبات شهر مارس الجاري، وبمراعاة ضوابط الاستحقاق الواردة بلائحة نظام العاملين.

الصرف اعتبارا من الأول من شهر مارس لسنة 2024

وقالت الشركة انه استثناء من حكم المادة 34 من لائحة نظام العاملين بالشركة المصرية لنقل الكهرباء، يعجل موعد استحقاق العلاوة الدورية السنوية للعاملين بالشركة المصرية لنقل الكهرباء ليكون الأول من مارس لسنة 2024.

منح العاملين حافز إضافي بفئات مالية مقطوعة

واشارت الشركة عبر منشور إلى أنه اعتبارا من مرتبات شهر مارس 2024 يمنح العاملين بالشركة حافز إضافي بفئات مالية مقطوعة وذلك بواقع 500 جنيه للدرجة السادسة، و 550 جنيها للدرجة الخامسة، 600 جنيه للدرجة الرابعة، 650 جنيها للدرجة الثالثة، 700 جنيه للدرجة الثانية، 750 جنيها للدرجة الأولى، 800 جنيه لدرجة مدير عام، و 850 جنيها للدرجة العالية و 900 جنيه للدرجة الممتازة أو ما يعادلها.

ويعد هذا الحافزجزء من الأجر المتغير ولا يضم للأجر الأساسي، ويستفيد من هذا الحافز من يعين من العاملين بعد هذا التاريخ.

زيادة قيمة عقود المكافأة الشاملة الشهرية

وأوضحت الشركة، إلى أنه اعتبارا من شهر مارس الجاري 2024 تزاد قيمة عقود المكأفاة الشاملة الشهرية بقيمة 2000 جنيه لوظائف المؤهلات العليا، وبقيمة 1500 جنيه لوظائف المؤهلات فوق المتوسطة والمتوسطة.