توزيع مئات الوجبات للإفطار والسحور ضمن مبادرة «إسعاد صائم» ببنها

«مش هيسيبوا حد محتاج» شعار رفعته مبادرة «مطابخ الخير» بمدينة بنها بمحافظة القليوبية، لتوزيع أكبر كمية ممكنة من الوجبات لإطعام المسافرين والأرامل والأيتام.

وأطلقت عدد من مبادرات الخير على مستوى المحافظة، ومنها «مطابخ إطعام الأيتام والأرامل» بالجمعية الشرعية ببنها، ومبادرة «سيدات كفر الجزار» لإطعام الأسر الأكثر احتياجا بوجبتي السحور والإفطار تحت شعار «إسعاد صائم».

500 وجبة لأيتام وارامل وعابري السبيل ببنها

يقول الحاج علي جمال أحد المشرفين على مبادرة مطبخ الخير لـ«الوطن»: إن مبادرة مطبخ الخير بالجمعية الشرعية ببنها مستمرة لتقديم ما يقرب من 500 وجبة يوميا طوال شهر رمضان للمحتاجين والأسر المعيلة والأرامل والأيتام.

وأضاف أن الوجبات تتكون من: «لحوم وأرز ودجاج وسلطات»، وتقدم ساخنة في رمضان بجانب وجبات السحور الجافة، مشيرا إلى أن المطبخ يعمل وفق كافة الإجراءات الصحية لضمان سلامة الطعام في إطار المشاركة المجتمعية .

مبادرة سيدات بنها للإطعام في رمضان

وفي قرية كفر الجزار مركز بنها، أطلقت مجموعة من السيدات مبادرة تحت شعار إفطار وسحور صائم.

وقالت مهدية الشوريجي منسق المبادرة لـ«الوطن»: إن المبادرة يشارك فيها العشرات من السيدات المتطوعات في تجهيز وجبات السحور والإفطار طوال أيام شهر رمضان المبارك.

وأشارت إلى أن الوجبات تتنوع ما بين اللحوم والدواجن وكافة أنواع الخضار والمكرونة، بالإضافة لوجبات السحور التى تتضمن «فول وجبن وخبز».

وأوضحت، أنه يجري تجهيز نحو 450 وجبة يوميا للإفطار، ومثلها للسحور، من أجود أنواع الخضار واللحوم والدواجن والأرز والخبز.