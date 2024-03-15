تحديث جديد لأسعار الدولار اليوم في مصر.. هل تراجع مجدداً؟

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم، تراجعاً في عدد من البنوك أهمها بنك الإسكندرية، بينما استقر في بعض البنوك أبرزها البنك الأهلي المصري وبنك مصر.

وترصد «الوطن»، خلال السطور التالية سعر صرف الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري، في مختلف البنوك العاملة بالسوق المصري، وفقاً لآخر تحديثات البنوك عبر مواقعها على الإنترنت.

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدولار اليوم 47.75 جنيه للشراء، 47.85 جنيه للبيع تبعا لبنك الإسكندرية.

سعر الدولار اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي

سجل سعر الدولار اليوم 48.52 جنيه للشراء، 48.62 جنيه للبيع بمصرف أبوظبي الإسلامي.

سجل سعر الدولار اليوم 47.70 جنيه للشراء، 47.80 جنيه للبيع في بنك فيصل الإسلامي.

سعر الدولار في البنك المركزي

سجل سعر الدولار اليوم 47.76 جنيه للشراء، 47.90 جنيه للبيع في البنك المركزي المصري.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي

سجل سعر الدولار اليوم 47.80 جنيه للشراء، 47.90 جنيه للبيع في البنك الأهلي المصري.

سعر الدولار اليوم في بنك Cib

سجل سعر الدولار اليوم 47.75 جنيه للشراء، 47.85 جنيه للبيع تبعا لبنك cib.