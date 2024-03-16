تنفيذ 96% من مشروع مستشفى شفاء الأطفال بمدينة سوهاج الجديدة (صور)

تفقد المهندس محمد عبد الله يوسف، رئيس جهاز مدينة سوهاج الجديدة، يرافقه مسؤولو الجهاز، مستشفى شفاء الأطفال بمدينة سوهاج الجديدة، للاطمئنان على معدل إنجاز الأعمال بها، مؤكداً تقدم العمل بالمشروع لخدمة سكان المدينة والمدن المجاورة بالصعيد.

الانتهاء من الأعمال حسب الخطة الزمنية

وطالب رئيس مدينة سوهاج الجديدة، مسؤولي الشركة بسرعة الانتهاء من الأعمال حسب الخطة الزمنية المتفق عليها، للإسراع فى تشغيل المستشفى ودخولها فى الخدمة لتقديم الخدمات الطبية فى أسرع وقت.

وذكر رئيس جهاز مدينة سوهاج الجديدة، أن مستشفى شفاء الأطفال يقام على مساحة 5.6 فدان بمركز خدمات المدينة بإجمالي تكلفة 712 مليون جنيه، مقسمة إلى 250 مليون جنيه للإنشاءات والتشطيبات، و462 مليون جنيه لأعمال الكهرباء والميكانيكا.

وقال «عبدالله»، إن المستشفى يعد صرحاً طبياً متكاملاً، ويتكون من بدروم وأرضى و6 أدوار متكررة، وتبلغ نسبة الإنجاز 96%، وتحتوى على غرف عمليات، ووحدات غسيل كلوي، ووحدات المناظير، والعناية المركزة، وحضَّانات، والعلاج الكيميائي ، وغرف المرضى، واستقبال، وصالات طبية رياضية.

صيانة المزروعات بالمحاور الرئيسية

وفي سياق متصل، رئيس جهاز مدينة سوهاج الجديدة، ومسئولو الجهاز، أعمال الزراعة حيث تابع أعمال صيانة المزروعات بالمحاور الرئيسية، والجزر الوسطى، والتى تبلغ مساحتها الإجمالية 524287 مترا مسطحا.

وشدد رئيس جهاز مدينة سوهاج الجديدة، على ضرورة الاهتمام بالمزروعات، وإزالة الحشائش الضارة، ومخلفات الأشجار، وتسميد المزروعات فى أوقات التسميد، كما هو متفق عليه فى خطة التسميد مع مدير إدارة الزراعة بالجهاز وضرورة رى المزروعات.

كما تفقد رئيس الجهاز، زراعة منطقة الإسكان فوق المتوسط ، وزراعة الجزيرة الوسطى بالطريق الدائري الغربى المارة أمام محطة الفحص بمساحة 25000 ألف متر مسطح، مؤكداً أن أعمال الزراعة هى العنصر الأول من العناصر التى تظهر المدينة فى أبهى صورها، وتجذب السكان للإقامة بها.

وأشار رئيس الجهاز إلى الوقت الحالي هو أفضل الأوقات لزراعة النباتات والأشجار، وذلك استعداداً لاستقبال فصل الربيع.