موعد أذان الفجر في القليوبية اليوم الأحد 17-3-2024 سابع أيام رمضان 

تزامنا مع حلول اليوم السابع من شهر رمضان تتجه الأنظار إلى التعرف علي موعد أذان الفجر في القليوبية اليوم الأحد 17-3-2024 وفق إمساكية هيئة المساحة المصرية إيذانا ببدء يوم جديد من أيام صيام الشهر الكريم إذ تصل ساعات الصيام اليوم إلى 13 ساعة و50 دقيقة

تستعرض«الوطن» موعد أذان الفجر في القليوبية اليوم الأحد 17-3-2024 في سابع أيام رمضان، وفق إمساكية هيئة المساحة المصرية والتي تضم مواقيت الصلاة وموعد الفجر والمغرب وساعات الصيام على مدار اليوم بالكامل

موعد أذان الفجر في القليوبية اليوم الأحد 17-3-2024

وبحسب إمساكية هيئة المساحة المصرية يحين موعد أذان الفجر في القليوبية اليوم الأحد 17-3-2024 في سابع أيام رمضان الساعة 04:35 صباحا ويكون موعد السحور الساعة 02:15 صباحا وموعد الإمساك الساعة 04:15 صباحا ويحل أذان المغرب الساعة 06:05 مساءا، بعدد ساعات صيام تصل إلى 13 ساعة و50 دقيقة.

موعد أذان الفجر اليوم

وتضمن إمساكية هيئة المساحة المصرية مواقيت الصلاة ومنها موعد أذان الفجر في القليوبية اليوم الأحد 17-3-2024 في سابع أيام رمضان كالتالي :

الفجر : 04:35 صباحًا

الظهر : 12:03 مساءً

العصر : 03:30 مساءً

المغرب : 06:05 مساءً

العشاء : 07:23 مساءً