رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

دراما المتحدة

موعد أذان الفجر في القليوبية اليوم الأحد 17-3-2024 سابع أيام رمضان 

كتب:

حسن صالح
12:00 ص | الأحد 17 مارس 2024
موعد اذان الفجر اليوم

موعد اذان الفجر اليوم

تزامنا مع حلول اليوم السابع من شهر رمضان تتجه الأنظار إلى التعرف علي موعد أذان الفجر في القليوبية اليوم الأحد 17-3-2024 وفق إمساكية هيئة المساحة المصرية إيذانا ببدء يوم جديد من أيام صيام الشهر الكريم إذ تصل ساعات الصيام اليوم إلى 13 ساعة و50 دقيقة 

تستعرض«الوطن» موعد أذان الفجر في القليوبية اليوم الأحد 17-3-2024 في سابع أيام رمضان، وفق إمساكية هيئة المساحة المصرية والتي تضم مواقيت الصلاة وموعد الفجر والمغرب وساعات الصيام على مدار اليوم بالكامل 

موعد أذان الفجر في القليوبية اليوم الأحد 17-3-2024 

وبحسب إمساكية هيئة المساحة المصرية يحين موعد أذان الفجر في القليوبية اليوم الأحد 17-3-2024 في سابع أيام رمضان الساعة 04:35 صباحا ويكون موعد السحور الساعة 02:15 صباحا وموعد الإمساك الساعة 04:15 صباحا ويحل أذان المغرب الساعة 06:05 مساءا، بعدد ساعات صيام تصل إلى 13 ساعة و50 دقيقة. 

 موعد أذان الفجر اليوم 

وتضمن إمساكية هيئة المساحة المصرية مواقيت الصلاة ومنها موعد أذان الفجر في القليوبية اليوم الأحد 17-3-2024 في سابع أيام رمضان كالتالي : 

الفجر : 04:35 صباحًا

الظهر : 12:03 مساءً

العصر : 03:30 مساءً

المغرب : 06:05 مساءً

العشاء : 07:23 مساءً

اقرأ المزيد:

موعد أذان الفجر في القليوبية اليوم السبت 16-3-2024 سادس أيام رمضان

موعد أذان الفجر في القليوبية اليوم 15-3-2024.. الجمعة الأولى برمضان

موعد أذان الفجر في القليوبية اليوم الخميس 14-3-2024 رابع أيام رمضان

موعد أذان الفجر في القليوبية اليوم الأربعاء 13-3-2024 ثالث أيام رمضان

موعد أذان الفجر في القليوبية اليوم الثلاثاء 12-3-2024

موعد أذان الفجر في القليوبية اليوم الاثنين 11-3-2024

موعد أذان الفجر في القليوبية اليوم الجمعة 31-3-2023 تاسع أيام رمضان

موعد أذان الفجر في القليوبية اليوم الخميس 30-3-2023.. ثامن أيام رمضان

موعد أذان الفجر في محافظة القليوبية الأربعاء 29-3-2023 سابع أيام رمضان

موعد أذان الفجر في القليوبية اليوم الثلاثاء 28-3-2023 سادس أيام رمضان
بقلم حسن صالح