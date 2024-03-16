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دراما المتحدة

موعد أذان الفجر في القليوبية اليوم السبت 16-3-2024 سادس أيام رمضان

كتب:

حسن صالح
01:09 ص | السبت 16 مارس 2024
موعد أذان الفجر اليوم

موعد أذان الفجر اليوم

حددت الهيئة المصرية العامة للمساحة، موعد أذان الفجر في القليوبية اليوم السبت 16-3-2024، سادس أيام شهر رمضان المبارك 1445 هجريًا، ليكون في تمام الساعة 06:04 مساءً وفق إمساكية هيئة المساحة، إيذانًا ببدء الصيام على أنّ ينتهي بأذان المغرب في الساعة 06:04 مساءً. 

وحسب إمساكية شهر رمضان المعظم في سادس أيام رمضان، تصل ساعات الصوم في هذا اليوم لنحو 13 ساعة و48 دقيقة.

 موعد أذان الفجر في القليوبية اليوم السبت 16-3-2024 

ووفق إمساكية هيئة المساحة، يحل موعد أذان الفجر في القليوبية اليوم السبت 16-3-2024 سادس أيام شهر رمضان المعظم في الساعة 04:37 صباحًا، على أنّ يحل الشروق في الساعة 06:04 صباحًا، وأذان المغرب في تمام الساعة 06:04 مساءً بعدد ساعات صيام تصل إلي 13 ساعة و48 دقيقة

خواطر دعوية في صلاة العشاء والتراويح

وأعلنت مديرية أوقاف القليوبية حالة الطوارئ، وتشكيل لجان متابعة من الأئمة والمفتشين لتيسير أداء العبادات بالمساجد، وتنظيم خطة طوال الشهر الكريم من الملتقيات الفكرية والدروس خلال الصلوات والخواطر الدعوية في صلاة العشاء والتراويح ودروس السيدات مع داعيات الأوقاف بعد صلاة الظهر يوميًا. 

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