استمتع بهاتفك دون انقطاع.. 10 نصائح للحفاظ على طاقة بطارية تدوم طويلا

يُعدّ عمر البطارية من المشكلات التي تواجه فئة كبيرة من مستخدمي الهواتف المحمولة، إذ تقلّ جودة وكفاءة بطارية الهاتف مع كثرة الاستخدام وعدد التطبيقات المفتوحة، فيواجه الشخص بطارية هاتفه ثقيلة أو تفريغًا سريعًا للشحن.

في هذا السياق، قدّم الخبير التكنولوجي أحمد طارق، مجموعة من النصائح السحرية لإطالة عمر البطارية، وذلك خلال تصريحات خاصة لـ«الوطن».

نصائح لإطالة عمر البطارية

احذر تطبيقات تسريع شحن الهاتف لأنها تحمل الكثير من الإعلانات المزعجة، وتضغط على محتوى الجهاز الداخلي، بالتالي يقل الشحن بسرعة والعمر الافتراضي.

لا تستخدم الهاتف وقت الشحن.

حاول تقليل استهلاك الألعاب.

وطريقة الشحن الصحيحة هي أن تشحن الهاتف عندما يصل لـ15%.

أو أقل وتقوم بفصله عندما يصل 80%.

لابد أن تعرف أن أي تطبيق على هاتفك يترك اثر ويضغط على محتوى الجهاز الداخلي، لذلك حتى لا تستهلك التطبيقات من عمر البطارية قم بالتالي:

ادخل الإعدادات، ومن التطبيقات اختر الـ بطارية ثم اقفل خاصية تسمى Allow Background activity، وهي خاصية تعني السماح بنشاط التطبيقات في الخلفية، بعدها تجد الجهاز خفيفا ويطول عمر البطارية أكثر.

نصائح لإطالة عمر بطارية الآيفون: