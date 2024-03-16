يسري جبر: القرآن دستور الإسلام ويجب الإيمان به لفظا ومعنى

قال الدكتور يسري جبر، أحد علماء الأزهر الشريف، إن الله سبحانه وتعالى أنزل كتب على الأنبياء منها صحف إبراهيم وموسى، وزبور داود والإنجيل والتوراة، وكذلك القرآن الذي جمع ما تفرق في الكتب السماوية كلها وزاد عنها.

وأوضح خلال حلقة برنامج «حكمة العبادات»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم السبت: «لابد أن يؤمن المسلم بهذه الكتب المنزلة، ويؤمن بالقرآن لفظا ومعنى، وكان واسطة القرآن هو سيدنا جبريل، وهو كلام الله وبلغة سيدنا النبي في مكة».

وتابع: «القرآن الذي نزل على روحانية النبي قبل خلق الخلق، أما القرآن الذي نزل على مكة جاء منجما باللغة العربية، فالقرآن هو دستور الإسلام والمسلمين، والقرآن كله غيوب وجاء ببداية الخلق وأسماء الملائكة».

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