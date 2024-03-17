رئيس جهاز الشروق يتفقد رفع كفاءة الطرق وتنسيق الموقع بحي النادي

تفقد المهندس علي سعد، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، يرافقه مسؤولو الجهاز، أعمال مشروع رفع كفاءة الطرق وتنسيق الموقع الجاري تنفيذه بحي النادي، والذي يهدف إلى تيسير الانتقال وسهولة الحركة المرورية.

واستهل رئيس جهاز مدينة الشروق، الجولة بالمرور على الأعمال الجارية بأرصفة المشاة، والجُزر، ورفع المخلفات من مواقع العمل، وأوضح المهندس علي سعد، أنّه حتى الآن تم إنهاء 4 آلاف متر مسطح من الأرصفة شملت تنفيذ «بلردورات - إنترلوك - خرسانة مطبوعة»، علاوةً على تنفيذ طبقة أسفلتية تتعدى 5 آلاف متر مسطح بالطرق الداخلية بالحي، مع رفع نحو 3 آلاف متر مكعب من المخلفات الناتجة من أعمال التطوير.

وفي سياق آخر، قاد رئيس جهاز مدينة الشروق، خلال الجولة أعمال إزالة فورية لغرف عشوائية للتعدي على إحدى المناطق المخصصة للزراعة والتجميل داخل ذات الحي.

وشدد رئيس الجهاز، على التعامل بحسم وقوة مع المخالفات، موجّها طاقم الإشراف على أعمال رفع الكفاءة بدفع وتكثيف فرق العمل بالقطاعات المتبقية بالمشروع.

وقال المهندس علي سعد، إنّه جرى شن عدد من الحملات المكبرة خلال شهر فبراير الماضي، استهدفت رصد مُعدات النقل الثقيل والتروسيكلات المخالفة، حرصا من الجهاز على منع الظواهر العشوائية والتعامل معها بكل حسم، حفاظا على الصورة الحضارية للمدينة.

وأوضح أنّ الحملات أسفرت عن ردع المخالفين حيث جرى تحرير 48 محضر مخالفة للمركبات المضبوطة مع التحفظ عليها بمقر الجهاز، وهي 19 سيارة نقل قلاب و2 سيارة خلاطة، و2 سيارة مضخة، و2 لودر يعمل أصحابها داخل المدينة بدون الحصول على تصريح و4 سيارات قلاب يسير أصحابها بدون تشميع صناديق السيارات أثناء نقل المواد المحجرية، و4 سيارة قلاب تسريب رمال على نهر الطريق، و3 سيارة قلاب إلقاء مخلفات و2 خلاطة تعمل ليلا، إضافة إلى التحفظ على 10 مركبات «تروسيكل» مخالفة لشروط الترخيص، بجانب استخراج 400 تصريح للمُعدات الثقيلة، والسماح لأصحابها بالعمل داخل المدينة طبقاً لمواعيد محددة.

كما وجّه المهندس علي سعد، باستمرار الحملات الدورية المتنوعة التي من شأنها تحقيق الانضباط والنظام بمحاور مدينة الشروق.