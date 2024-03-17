«النقل» تكشف تفاصيل إنشاء منطقة اقتصادية في «جرجوب».. مساحتها 200 ألف فدان

أكد وزير النقل أن الوزارة تعمل على مضاعفة حجم أسطول النقل البحري، فضلا عن تحويل مصر لمركز تجاري مهم وعمل مرونة في التشريعات، وتطوير مواني اليخوت لتقديم الخدمات الفاخرة لسياحة اليخوت والكروز.

استيضاح سياسة الحكومة

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، في أثناء مناقشة طلب بشأن استيضاح سياسة الحكومة لتطوير أسطول النقل التجاري البحري المصري، وتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة IC OF.

وأشار الوزير إلى أن وزارة النقل تعمل على خطة متكاملة لتحويل مصر مركزا للتجارة العالمية واللوجستيات، مشيرا إلى أنه يجرى الاعتماد على شركات دوليين لفتح أسواق العالم أمام الصادرات المصرية.

إنشاء منطقة اقتصادية خاصة

وكشف وزير النقل تفاصيل إنشاء منطقة اقتصادية خاصة في جرجوب، إذ تصل لـ200 ألف فدان في منطقة جرجوب والنجيلة، موضحا أن المنطقة الاقتصادية في جرجوب تتكون من مناطق سكنية وصناعية ولوجستية، وكذلك إنتاج الهيدروجين الأخضر.

ولفت وزير النقل إلى أن شبكة القطار السريع سيكون لها دورا كبيرا في عمليات التجارة والنقل، فضلا عن تطوير وتوسعة الطريق الصحراوي الغربي.