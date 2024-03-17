طفلة تسأل: هل الإنسان يحسد نفسه؟.. وعلي جمعة يجيب 

أجاب الدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية السابق، على سؤال طفلة حول هل الإنسان ممكن يحسد نفسه، وإزاي يحمي نفسه من الحسد؟

وقال الدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية السابق، خلال حلقة برنامج «نور الدين» المذاع على قنوات الشركة المتحدة، اليوم الأحد: «أيوة الانسان يمكن يحسد نفسه، لما لا يحمد الله ويشكره على النعمة التي أنعم الله بها عليه»، متابعًا «طبعا لما الانسان يتغر باللي عنده ويقول عندي أو يفرح بعده ولا يحمد الله على ما أتاه، ولا يقول ما شاء الله».

برنامج «نور الدين» الذي يعرض على قنوات الشركة المتحدة، يفتح حوارًا مع الأطفال والكبار حول تساؤلاتهم حول الدين والله عز وجل، إضافة إلى المشكلات الحياتية التي تواجه عباد الله وكيفية التغلب عليها، ويرد على أسئلة للمرة الأولى علي لسان أطفال صغار، دومًا ما يسألوها لأهاليهم الذين يجدوا نفسهم في حيرة من أمثلة فين ربنا، مش بنشوفه ليه، وغيرها من الأمور الذي يقف الآباء أمامها في حيرة شديدة دون إجابة ما جعل البرنامج محل ترقب سواء للأهالي الذين ينتظرونه لفهم الإجابة الصحيحة، أو الأبناء الذين سيجدون في البرنامج فهمًا لما يحاولوا معرفته ويثبتهم بصورة صحيحة ما يبني عندهم وعيًا ويقينًا.