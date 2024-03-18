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موعد أذان المغرب بالقليوبية اليوم الاثنين 18-3-2024 ثامن إفطار برمضان

كتب:

حسن صالح
12:01 م | الإثنين 18 مارس 2024
موعد أذان المغرب اليوم

موعد أذان المغرب اليوم

حددت إمساكية هيئة المساحة موعد أذان المغرب في القليوبية اليوم الاثنين 18-3-2024 حيث تبلغ ساعات الصوم 13 ساعة و52 دقيقة، حيث يتناول المسلمين إفطارهم ويؤدون صلاة المغرب انتظارا لموعد صلاة العشاء وأداء الفرض والتراويح.

موعد أذان المغرب في القليوبية اليوم 

تستعرض «الوطن» موعد أذان المغرب في القليوبية اليوم الاثنين 18-3-2024 لتناول ثامن إفطار في رمضان ، وفق إمساكية هيئة المساحة حيث تتجه الأنظار صوب مواعيد الأذان مواقيت الصلاة طوال شهر رمضان المعظم 2024 ميلاديا -1445هجريا

موعد أذان المغرب في القليوبية اليوم الاثنين 18-3-2024 

وأعلنت هيئة المساحة المصرية أن موعد أذان المغرب في القليوبية اليوم الاثنين 18-3-2024 يكون في تمام الساعة 06:06م إيذانا بانتهاء ثامن أيام الصيام بعدد ساعات صيام تبلع 13ساعة و52 دقيقة، ووفق إمساكية هيئة المساحة فإن مواقيت الصلاة والسحور والإفطار موعد أذان المغرب في القليوبية اليوم الاثنين 18-3-2024 تأتي كالتالي : 

الفجر : 04:34 ص

الشروق : 06:01ص

الظهر : 12:01ظ

العصر : 03:31م

المغرب : 06:06م 

العشاء : 07:23م  

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