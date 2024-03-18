حددت إمساكية هيئة المساحة في ثامن أيام شهر رمضان موعد أذان الفجر في القليوبية اليوم الاثنين 18-3-2024 إيذانا ببدء صوم يوم جديد، حيث تبلغ ساعات الصوم 13 ساعة و52 دقيقة، تبدأ من أذان الفجر وتنتهي مع المغرب اليوم.

موعد أذان الفجر في القليوبية اليوم

تستعرض «الوطن» موعد أذان الفجر في القليوبية اليوم الاثنين 18-3-2024 وفق إمساكية هيئة المساحة، حيث تتجه الأنظار صوب مواعيد الأذان مواقيت الصلاة طوال شهر رمضان المعظم 2024 ميلاديا - 1445هجريا.

موعد أذان الفجر في القليوبية اليوم الاثنين 18-3-2024

وأعلنت هيئة المساحة أن موعد أذان الفجر في القليوبية اليوم الاثنين 18-3-2024 ثامن أيام رمضان يكون في تمام الساعة 04:34 صباحا بعدد ساعات صيام تبلع 13ساعة و52 دقيقة

ووفق إمساكية هيئة المساحة فإن مواقيت الصلاة والسحور والإفطار موعد أذان المغرب في القليوبية اليوم الاثنين 18-3-2024 ثامن أيام رمضان تأتي كالتالي :

الفجر : 04:34 صباحا

الشروق : 06:01 صباحا

الظهر : 12:01 ظهرا

العصر : 03:31 م

المغرب : 06:06 م

العشاء : 07:23م