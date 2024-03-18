أعلنت هيئة المساحة المصرية، مواقيت الصلاة في القليوبية اليوم الاثنين 18-3-2024 ثامن أيام رمضان المعظم، إذ يحرص المسلمون علي أداء الصلوات الخمس في موعدها، وتحري الجماعة في المساجد خلال الشهر الكريم.

وتستعرض «الوطن» مواقيت الصلاة في القليوبية اليوم الاثنين 18-3-2024 وفق إمساكية هيئة المساحة، وتتضمن مواعيد الأذان والشروق والسحور والإمساك طوال شهر رمضان المعظم 1445 هجريًا.

مواقيت الصلاة في القليوبية اليوم الاثنين 18-3-2024

وبحسب إمساكية المساحة المصرية، فإن مواقيت الصلاة في القليوبية اليوم الاثنين 18-3-2024 كالتالي:

الفجر: 04:34 صباحًا

الشروق: 06:01 صباحًا

الظهر: 12:01مساءً

العصر: 03:31 مساءً

المغرب: 06:06 مساءً

العشاء: 07:23 مساءً

تجهيز مئات المساجد

وتبلغ عدد ساعات الصوم اليوم، 13 ساعة و52 دقيقة، على أن يكون موعد السحور في تمام الساعة 02:20 صباحًا والإمساك الساعة 04:18 صباحًا.

وتشهد القليوبية أجواءً روحانية وسط تجهيز المئات من المساجد لأداء العبادات والصلوات في إطار جهود مديرية الأوقاف بالمحافظة لتنفيذ خطة دعوية كبرى خلال الشهر الكريم.