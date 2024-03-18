مواقيت الصلاة في القليوبية اليوم الاثنين 18-3-2024 ثامن أيام رمضان
كتب:
حسن صالح
01:04 ص | الإثنين 18 مارس 2024
مواقيت الصلاة في القليوبية اليوم
أعلنت هيئة المساحة المصرية، مواقيت الصلاة في القليوبية اليوم الاثنين 18-3-2024 ثامن أيام رمضان المعظم، إذ يحرص المسلمون علي أداء الصلوات الخمس في موعدها، وتحري الجماعة في المساجد خلال الشهر الكريم.
وتستعرض «الوطن» مواقيت الصلاة في القليوبية اليوم الاثنين 18-3-2024 وفق إمساكية هيئة المساحة، وتتضمن مواعيد الأذان والشروق والسحور والإمساك طوال شهر رمضان المعظم 1445 هجريًا.
مواقيت الصلاة في القليوبية اليوم الاثنين 18-3-2024
وبحسب إمساكية المساحة المصرية، فإن مواقيت الصلاة في القليوبية اليوم الاثنين 18-3-2024 كالتالي:
الفجر: 04:34 صباحًا
الشروق: 06:01 صباحًا
الظهر: 12:01مساءً
العصر: 03:31 مساءً
المغرب: 06:06 مساءً
العشاء: 07:23 مساءً
تجهيز مئات المساجد
وتبلغ عدد ساعات الصوم اليوم، 13 ساعة و52 دقيقة، على أن يكون موعد السحور في تمام الساعة 02:20 صباحًا والإمساك الساعة 04:18 صباحًا.
وتشهد القليوبية أجواءً روحانية وسط تجهيز المئات من المساجد لأداء العبادات والصلوات في إطار جهود مديرية الأوقاف بالمحافظة لتنفيذ خطة دعوية كبرى خلال الشهر الكريم.