رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

دراما المتحدة

مواقيت الصلاة في القليوبية اليوم الاثنين 18-3-2024 ثامن أيام رمضان 

كتب:

حسن صالح
01:04 ص | الإثنين 18 مارس 2024
مواقيت الصلاة في القليوبية اليوم

مواقيت الصلاة في القليوبية اليوم

أعلنت هيئة المساحة المصرية، مواقيت الصلاة في القليوبية اليوم الاثنين 18-3-2024 ثامن أيام رمضان المعظم، إذ يحرص المسلمون علي أداء الصلوات الخمس في موعدها، وتحري الجماعة في المساجد خلال الشهر الكريم. 

وتستعرض «الوطن» مواقيت الصلاة في القليوبية اليوم الاثنين 18-3-2024 وفق إمساكية هيئة المساحة، وتتضمن مواعيد الأذان والشروق والسحور والإمساك طوال شهر رمضان المعظم 1445 هجريًا.

مواقيت الصلاة في القليوبية اليوم الاثنين 18-3-2024 

وبحسب إمساكية المساحة المصرية، فإن مواقيت الصلاة في القليوبية اليوم الاثنين 18-3-2024 كالتالي: 

الفجر: 04:34 صباحًا

الشروق: 06:01 صباحًا

الظهر: 12:01مساءً

العصر: 03:31 مساءً

المغرب: 06:06 مساءً

العشاء: 07:23 مساءً

تجهيز مئات المساجد

وتبلغ عدد ساعات الصوم اليوم، 13 ساعة و52 دقيقة، على أن يكون موعد السحور في تمام الساعة 02:20 صباحًا والإمساك الساعة 04:18 صباحًا. 

وتشهد القليوبية أجواءً روحانية وسط تجهيز المئات من المساجد لأداء العبادات والصلوات في إطار جهود مديرية الأوقاف بالمحافظة لتنفيذ خطة دعوية كبرى خلال الشهر الكريم.

اقرأ المزيد:

مواقيت الصلاة في القليوبية اليوم الأحد 17-3-2024 سابع أيام رمضان 

مواقيت الصلاة في القليوبية اليوم السبت 16-3-2024 سادس أيام رمضان

مواقيت الصلاة في القليوبية اليوم الجمعة 15-3-2024.. المغرب 6:4 مساء

مواقيت الصلاة في القليوبية اليوم الخميس 14-3-2024 رابع أيام رمضان

مواقيت الصلاة في القليوبية اليوم الأربعاء 13-3-2024 ثالث أيام رمضان 

مواقيت الصلاة في القليوبية اليوم الثلاثاء 12-3-2024

مواقيت الصلاة في القليوبية اليوم الاثنين 11-3-2024.. الفجر 4:43 صباحا

مواقيت الصلاة في القليوبية اليوم الجمعة 31-3-2023 تاسع أيام رمضان

مواقيت الصلاة في القليوبية الخميس 30-3-2023 ثامن أيام رمضان

مواقيت الصلاة في القليوبية اليوم الأربعاء 29-3-2023 سابع أيام رمضان
بقلم حسن صالح