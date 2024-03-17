مواقيت الصلاة في القليوبية اليوم الأحد 17-3-2024 سابع أيام رمضان 

تزامنا مع حلول اليوم السابع من شهر رمضان، يهتم المسلمون بمعرفة مواقيت الصلاة في القليوبية اليوم الأحد 17-3-2024 وفق إمساكية هيئة المساحة المصرية التي تضم مواعيد الصلوات والفرائض بدءا من الفجر وحتى العشاء خلال أيام شهر رمضان، حيث تصل ساعات الصيام اليوم إلى 13 ساعة و50 دقيقة.

تستعرض «الوطن» مواقيت الصلاة في القليوبية اليوم الأحد 17-3-2024 في سابع أيام رمضان وفق إمساكية هيئة المساحة المصرية والتي تضم مواقيت الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء.

مواقيت الصلاة في القليوبية اليوم

وتضمن إمساكية هيئة المساحة المصرية مواقيت الصلاة في القليوبية اليوم الأحد 17-3-2024 في سابع أيام رمضان كالتالي :

الفجر : 04:35 صباحا

الظهر : 12:03 مساءً

العصر : 03:30 مساءً

المغرب : 06:05 مساءً

العشاء : 07:23 مساءً

مواقيت الصلاة في القليوبية اليوم الأحد 17-3-2024

وبحسب إمساكية هيئة المساحة المصرية ضمن مواقيت في القليوبية اليوم الأحد 17-3-2024 في سابع أيام رمضان يحين موعد أذان المغرب الساعة 06:05 مساء بعدد ساعات صيام تصل إلى 13 ساعة و50 دقيقة على أن يكون موعد السحور الساعة 02:15 صباحا وموعد الإمساك الساعة 04:15 ويحل موعد أذان الفجر في الساعة 04:35 صباحا.