إزاي ترد على شخص قدم لك خدمة.. ماتعملش زي مصطفى شعبان في مسلسل المعلم

أبدت الفنانة سارة نور إعجابها بالفنان مصطفى شعبان، بعد إنقاذ حياتها من الموت خلال أحداث مسلسل المعلم، إذ كانت تقف تحت لافتة كبيرة، وكادت أن تسقط على رأسها، لولا انتباه مصطفى شعبان إليها، وبرغم ذلك رفض الحصول على مبلغ مالي، مقابل ما فعله، وهناك نصائح يجب اتباعها لرد المجاملة أو الخدمة.

شهدت الحلقة السادسة من مسلسل المعلم، موقفًا شهمًا للفنان مصطفى شعبان، الذي رأى فتاة تدعى «ملك»، وتؤدي دورها الفنانة سارة نور، تقف أمام أحد المحلات وتتحدث في الهاتف، وكادت أن تسقط لوحة فوق رأسها، لولا انتباه مصطفى شعبان إلى الأمر، ليذهب إليها وينقذها، لتبدي إعجابها به.

مصطفى شعبان يرفض الحصول على مال مقابل خدمته

يظهر الفنان مصطفى شعبان في مسلسل المعلم، بدور الرجل الشهم، الذي يقف إلى جانب من يحتاج إليه، وكان آخرها الفتاة، التي كانت أن تتعرض لحادث، بسقوط اللافتة فوق رأسها، لذا أرادت أن تثني عليه، بإعطائه مقابلا ماديا، إلا أنه رفض تمامًا، وقال لها: «الجدعنة ملهاش تمن يا دكتورة».

هناك نصائح يجب اتباعها عند الرد على المجاملة بحسب موقع «pumble»:

يجب أن يكون الشخص صادقًا ومتواضعًا عند الرد على المجاملات.

يجب رد المجاملة في حالة إذا كان الشخص لديه شيء لطيف يمكن قوله.

لا يجب التقليل أبدًا من أهمية المجاملة أو تجاهلها.

يمكن المجاملة من خلال قول كلمة «شكرًا» بقلب صادق.

يمكن أن تؤثر كلمات المجاملة على العلاقات المهنية وبيئة مكان العمل، لذا من المهم التعامل معها بلطف وإيجابية.

مسلسل المعلم بطولة الفنان مصطفى شعبان

مسلسل المعلم من بطولة الفنان مصطفى شعبان، ويشارك فيه عدد من الفنانين، سهر الصايغ، سارة نور، محمد العمروسي، علاء زينهم، أسامة الهادي، محمود الليثي، أحمد عبد الله محمود، وحنين سعيد، العمل الدرامي من تأليف محمد الشواف وعمرو الدرديري، إخراج مرقس عادل، وإنتاج شركة سينرجي.