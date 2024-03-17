«سفراء دولة التلاوة» يذيع الصلاة من الأرجنتين

نقل برنامج سفراء دولة التلاوة، المذاع على قناة الناس، الصلاة من دولة الأرجنتين بتلاوة خاشعة بصوت الشيخ السيد عبد السلام سفير دولة التلاوة، موفد وزارة الأوقاف إلى هناك.

وتحت شعار «سفراء دولة التلاوة» تنقل قناة «الناس» طوال شهر رمضان شعائر الصلاة من مختلف دول العالم بأصوات مصرية من القراء والمبتعثين والأئمة، إلى دول العالم المختلفة من وزارة الأوقاف.

وانطلقت قناة الناس في شكلها الجديد باستعراض مجموعة برامجها والخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال شهر رمضان، وتبث عبر تردد 12054 رأسيا عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.