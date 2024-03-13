تلاوة خاشعة بصوت الشيخ بركات جاد سفير دولة التلاوة في كندا (فيديو)

عرضت قناة «الناس» مقطع فيديو يوضح تلاوة خاشعة بصوت الشيخ بركات محمد أحمد جاد سفير دولة التلاوة موفد وزارة الأوقاف بدولة كندا.

وتنقل فضائية «الناس» طوال شهر رمضان شعائر الصلاة من دولة مختلفة فى العالم، بأصوات مصرية من القراء والأئمة وموفدين وزارة الأوقاف الى الدول، وذلك تحت شعار «سفراء دولة التلاوة».

وانطلقت قناة الناس في شكلها الجديد باستعراض مجموعة برامجها والخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال شهر رمضان العام الماضي 2023، وتبث عبر تردد 12054 رأسيا عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي جميع مجالات الحياة.