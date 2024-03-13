مشاهير دولة التلاوة.. «جازي» الصوت الشجى صاحب «أذان نهاية العالم»

صاحب صوت شجى لطالما أثر فى وجدان المسلمين حول العالم، وعلى الرغم من صغر سنه، التى لم تتجاوز الـ38 عاماً، فإنه أصبح جزءاً من الهوية الأردنية الحديثة، هو القارئ محمد جازى عبدالله، الذى نال شهرة واسعة، ولقَّبه البعض بصاحب أذان نهاية العالم، أو النداء الأخير للصلاة، عرف الأردنيون «جازي» عندما كان يرفع أذان الصلوات فى المسجد الهاشمى بمحافظة إربد الأردنية، وبعد فترة وجيزة بات واحداً من المؤثرين على منصات السوشيال ميديا، لموهبته وأدائه وأسلوبه فى توظيف المقامات من البداية حتى النهاية فى تلاوة القرآن الكريم.

يقول «جازى»، لـ«الوطن»، إن احتراف المقامات فى تلاوة القرآن كان إلزامياً على راغبى العمل فى وظيفة المؤذن، ومنذ عام 2006 حينما أرادت مديرية الأوقاف وشئون المقدسات الإسلامية إطلاق تجربة الأذان الموحد، حرصت على انتقاء المؤذنين أصحاب الأصوات الجميلة والأداء المتزن: «فخور إنى واحد منهم».

لم يكن اختيار القارئ الشهير لأداء الأذان الموحد مصادفة، إنما حرص منذ صغره على تعلم مقامات القراءة الـ8 لإضفاء طابع جمالى وإيمانى للمستمع، ومن هنا ذاع صيته فى الأردن وبمنصات التواصل الاجتماعى: «المقامات تعطى طابعاً جمالياً للأذان، ولا بد من اختيار المقام المناسب لكل صلاة، وهو ما أحرص عليه؛ فمثلاً أختار مقام العجم لرفع أذان يوم الخميس، لأنه يشعرك بالسعادة، أما يوم الجمعة فأختار مقام الرصد لأنه عظيم»، واستكمل: «فى صلاة الفجر يكون مقام أثر الكرد حاضراً لأنه روحانى وجميل فى وقت السهر، والرصد مقام مناسب للظهر لأنه يحتاج طبقة عالية من الصوت، فى صلاة المغرب يكون مقام البيات الأنسب لأنه يدل على الخشوع، أما صلاة العشاء فيناسبها مقام الحجاز لأنه روحانى وعندما تسمعه يذكرك بالزمن القديم».

موقف عفوى من «جازى» كان سبباً فى التزام مجموعة من الشباب فى أداء الصلوات: «ذات يوم أرسل لى شخص وقال لى: أصدقائى لم يدخلوا مسجداً فى حياتهم، فحرصت على إهدائهم الأذان بمقام العجم وكان سبباً فى التزامهم بالصلاة، ودائماً أقول إن جمال الصوت فى الأذان يكون أحد أهم أسباب هداية الناس، لذلك لا بد للمؤذن أو قارئ القرآن أن يتمتع بصوت عذب».

ورغم صغر سنه، فإن «جازى» يتمتع بصوت جعله يعبر حدود بلاده، وبخاصة بعد انتشار مقاطع فيديو له على وسائل التواصل الاجتماعى وهو يرفع الأذان بمقامات مختلفة، تخطت مشاهداتها الـ200 مليون فى مختلف أنحاء العالم وبوقت قصير: «أذان نهاية العالم وكأنه النداء الأخير للصلاة، كان فى صلاة العشاء بالمسجد الهاشمى، واستخدمت فيه مقام الحجاز اللى بيدل على الروحانية والخشوع، وجرى تسجيله من قبَل أحد الأشخاص ونشره على منصات التواصل الاجتماعى المختلفة ليحصد مئات الملايين من المشاهدات، وليكون سبباً فى تلقى رسائل دعم من المسلمين حول العالم».