حماة الوطن: تقييمات المؤسسات العالمية تثبت جهود الحكومة لتحسين الوضع الاقتصادي

أكد الدكتور عمرو سليمان، المتحدث الرسمي باسم حزب حماة الوطن، أنّ المشروعات التي تقوم بها الدولة المصرية وخاصة مشروع رأس الحكمة وما تلاه من مشروعات يُعدّ دليلاً قاطعًا على الخطوات القوية التي تتخذها الدولة المصرية في سبيل إصلاحها الاقتصادي.

وضع سياسات نقدية رشيدة

وأضاف سليمان في تصريح خاص لـ الوطن، أنّ تقييمات كبرى المؤسسات العالمية، مثل مورجان ستانلي وموديز للاقتصاد المصري في هذا التوقيت، تُثبت جهود الحكومة الحثيثة في وضع سياسات نقدية رشيدة وتحسين الوضع الاقتصادي.

وأوضح أنّ تحرير سعر الصرف أدى إلى انخفاض حجم السوق الموازية بشكل كبير، إذ وصلت ودائع المصريين في البنوك بالعملات الأجنبية إلى 3 مليارات دولار.

وأضاف أنّ صندوق النقد الدولي أبدى اهتمامًا كبيرًا بتقديم مساعدات لمصر سواء تلك التي كان يتم التفاوض عليها أو جرى تقديمها بالفعل.

فتح آفاق جديدة للتعاون والشراكة مع مصر

وأشار عضو حماة الوطن إلى أنّ الشركاء الأوروبيين، وبنك الاستثمار والتنمية الأوروبي، يسعون جاهدين لفتح آفاق جديدة للتعاون والشراكة مع مصر.

وأوضح أن قمة القاهرة التي عُقدت منذ يومين، أثمرت تعهدات من المفوضية الأوروبية بتقديم مساعدات تصل قيمتها إلى 7 مليارات دولار وأكثر للحكومة المصرية.