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موعد أذان المغرب اليوم في القليوبية الثلاثاء 19-3-2024.. 9 من رمضان

كتب:

حسن صالح
12:01 م | الثلاثاء 19 مارس 2024
صلاة.. أرشيفية

صلاة.. أرشيفية

حددت إمساكية هيئة المساحة المصرية، موعد أذان المغرب اليوم في القليوبية الثلاثاء 19-3-2024 تاسع أيام شهر رمضان المبارك، في تمام الساعة 06:06 مساءً، ليصل عدد ساعات الصيام لنحو 13 ساعة و53 دقيقة.

موعد أذان المغرب اليوم

تستعرض «الوطن» موعد أذان المغرب اليوم في القليوبية الثلاثاء 19-3-2024 في تاسع أيام شهر رمضان المبارك، وفق إمساكية شهر رمضان الصادرة عن هيئة المساحة المصرية.

موعد أذان المغرب اليوم في القليوبية الثلاثاء 19-3-2024 

وتكشف إمساكية الهيئة العامة للمساحة المصرية أن موعد موعد أذان المغرب اليوم في القليوبية الثلاثاء 19-3-2024 سيكون في تمام الساعة 06:06 مساءً، إذ يبلغ عدد ساعات الصوم في اليوم التاسع من شهر رمضان، نحو 13 ساعة و53 دقيقة .

وتزيد مدة الصيام تدريجيا على مدار الشهر الكريم مع انخفاض ساعات الليل مقابل زيادة ساعات النهار.

ويحرص المسلمون على التعرف على مواقيت الصلاة، اليوم في القليوبية الثلاثاء 19-3-2024 تاسع أيام رمضان، والتي جاءت فق إمساكية هيئة المساحة المصرية كالتالي : 

الفجر : 04:33 صباحا

 الظهر : 12:03 مساءً

 العصر 03:30 مساءً

المغرب 06:06 مساءً

والعشاء 07:24 مساءً

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