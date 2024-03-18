وظائف مديرية العمل بالقليوبية.. 152 فرصة في 3 شركات بمرتبات مجزية

أعلنت مديرية العمل بالقليوبية عن توافر 152 فرصة عمل شاغرة ضمن نشرة التوظيف لشهري مارس الجاري وأبريل المقبل التي أعلنتها وزارة العمل مؤخرا، وذلك في عدة تخصصات مختلفة.

خريطة وظائف مديرية العمل بالقليوبية

وأوضح اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية لـ«الوطن»، أن الوظائف المتاحة في النشرة القومية للتوظيف ضمن وظائف مديرية العمل بالقليوبية التي تصدرها وزارة العمل وتنفذها مكاتب العمل على مستوى المحافظة والمديرية ببنها، عبر 152 فرصة في 3 شركات كبرى في بنها والعبور، بمرتبات تصل إلى 4800 جنيه، كالتالي:

20 مشرف تغذية ماكينات صراف آلي

20 سائق درجة أولى وثانية

2 أعمال إدارية

50 خياطا

10 عمال تشطيب

20 عامل كي ملابس

10 عمال مخازن

10 عمال تعبئة وتغليف أثاث

مهندس جودة

مهندس مبيعات تخصص كهرباء

4 حجارين

4 عمال مخازن

رابط التقدم لوظائف مديرية العمل بالقليوبية

وأوضح محافظ القليوبية أنه يمكن التقدم لوظائف مديرية العمل من خلال التوجه إلى مكتب الإدارة العامة للتشغيل التابع لوزارة العمل في 3 شارع يوسف عباس بمدينة نصر، أو الدخول على الموقع الرسمي للوزارة على الرابط التالي هـنـا.

وأشار محافظ القليوبية إلى أن وظائف مديرية العمل بالقليوبية تأتي في إطار المساعدة على مواجهة البطالة وتوفير فرص عمل لائقة، بجانب توفير عمل آمن من حيث المميزات والمرتبات والتأمينات الاجتماعية والصحية، مشيرا إلى أنه يمكن التقديم للوظائف الجديدة بالقليوبية عبر مكاتب العمل في مدن المحافظة ومديرية للعمل بمجمع المصالح الحكومية ببنها كورنيش النيل بجوار ديوان المحافظة، في مواعيد العمل الرسمية طوال أيام الأسبوع عدا العطلات الرسمية.