إطلاق النسخة الـ4 من الأمسيات الرمضانية «رسولنا قدوة» بالقليوبية

شهد الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، والشيخ صفوت أبوالسعود وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة، انطلاق فعاليات الأمسيات الرمضانية «رسولنا قدوة لنا» في نسختها الرابعة، والتى أقيمت اليوم بمركز شباب أتريب ببنها.

الأمسيات تنفذها وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني - الإدارة العامة لبرلمان الطلائع والشباب - بالتعاون مع مشيخة الأزهر والمركز العالمي للفتوى وبيت العائلة المصري.

افتتحت فعاليات الأمسية الرمضانية بآيات من الذكر الحكيم، أعقبها كلمات ترحيبية ثم كلمة الشيخ صفوت أبوالسعود وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، والشيخ نجاح العجمي مدير إدارة أوقاف بنها.

نشر المفاهيم الصحيحة

تناول وكيلا وزاراتي الشباب والأوقاف في حديثهما أهمية نشر المفاهيم الصحيحة، ونبذ المفاهيم المغلوطة حول التعايش السلمي والمجتمعي، ومواجهة الأفكار المغلوطة حول تعاملات الرسول الكريم مع الآخر، والتعرف على قيم الأخوة والمواطنة.

أنشطة وبرامج مكثفة خلال شهر رمضان

وفى كلمته، رحب الدكتور محمود الصبروط ، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية ، بالحضور مشيرا إلى أن مراكز الشباب بجميع محافظات الجمهورية تشهد أنشطة وبرامج مكثفة خلال شهر رمضان الكريم ، وفقا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، بهدف تعظيم دور مراكز الشباب فى العمل على زيادة وتنمية الوعي لدى النشأ والشباب.

تشمل الأمسيات الرمضانية «رسولنا قدوة لنا» في نسختها الرابعة، مراكز شباب أتريب ببنها ، و15 مايو بشبرا ، وتصفا بكفر شكر ، ودندنا بطوخ.