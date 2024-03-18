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دراما المتحدة

ناقد فني لـ«القاهرة الإخبارية»: التنوع جزء من تميز أي موسم رمضاني

كتب:

محمد عزالدين
11:45 م | الإثنين 18 مارس 2024
أندرو محسن

أندرو محسن

قال أندرو محسن، الناقد الفني، إن التنوع والبحث عن موضوعات محببة للمشاهد ولديها جماهيرية كبيرة ومعالجتها مناسبة للوقت المعاصر جزء من تميز أي موسم رمضاني.

وأضاف محسن، خلال مداخلة مع الإعلامية هاجر جلال مقدمة برنامج «النشرة الفنية» والمذاع على فضائية القاهرة الإخبارية، أن مسلسل بابا جه رؤية جيدة لدور الأب وتركيب الأسرة في الوقت الحالي، موضحًا: «تيمة الأسرة موجودة بأكثر من شكل مثل مسار إجباري وكامل العدد +1، وهذه المسلسلات تناقش شكل الأسرة وتركيبتها والصراع بين الأجيال المختلفة بطرق مختلفة».

وأكد أن مسلسل امبراطورية ميم يحاول إعادة بناء الأسرة المصرية بالشكل الصحيح، كما أنه يمثل محاولة لمناقشة أفكار واختلافات الأجيال الأصغر، مشيرًا إلى أن قصة المسلسل قُدمت كفيلم سينمائي في بداية سبعينيات القرن الماضي وحقق نجاحا كبيرا.

وواصل: «المجتمع تغير بالكامل بين الفيلم والمسلسل، وفي حاجات معينة زي الاختلافات التي تنشأ بسبب الاختلافات العمرية، ودي حاجة لم يتغير أساسها، ولكن المجتمع هو الذي تغير، وهذه القصة يمكن أن تقدم لأكثر من مرة».

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