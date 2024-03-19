دعاء فجر اليوم التاسع من رمضان.. اللهم نسألك قلبا لا يأنس إلا بمناجاتك

يعد دعاء فجر اليوم التاسع من رمضان، من الأدعية المستحبة في وقت الفجر؛ إذ تتحقق العديد من الفضائل في هذا الشهر المبارك، ويحرص العبد على مناجاة ربه، قبل أذان الفجر.

الإفتاء توضح دعاء 9 رمضان

وحول دعاء فجر اليوم التاسع من رمضان 2024، أوضحت دار الإفتاء المصرية عبر صحفتها الرسمية على منصة التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن يمكن الدعاء بـ«يا رب مع فجر هذا اليوم نسألك أن ترزقنا قلبا لا يأنس إلا بمناجاتك، وعقلا لا يهتدي إلا بمعرفتك، وروحا لا تسعد إلا في ذكرك».

وهناك صيغ أخرى للدعاء في فجر 9 رمضان، منها على سبيل المثال:

اللهم بشرنا بما يسرنا وكف عنا ما يضرنا، اللهم إنك تسمع أنين قلوبنا، فارزقنا ما هو خيرًا لنا،اللهم إنا نسألك من النعمة تمامها،ومن العافية دوامها،ومن الخير أكمله، ومن اللطف الجميل أجمله،اللهم السلام من كل شيءٍ يرهقنا ومن كل شيءٍ يضعفنا ومن كل شيءٍ يؤذينا.

‏اللهم زدنا ولا تنقصنا وأگرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وأرضنا وارض عنا

آللهم أنَت ربِّي لا يخفى عليگ ما في قلبي فاللهم طمأنينة منك، وغنى بك.

يارب أعوذ بگ من ضيقة القلب وشعور لا يُشگى ولا يفهم.

اللهم أرِح قلبي بما أنت به أعلم ولا تجعلني أشگي لمن لا يخشى عليّ من حزني

اللهم يا قاضي الحاجات ويا مجيب الدعوات، اقض حوائجنا وحوائج السائلين، فأنت أكرم الأكرمين.

اللَّهمَّ ربَّ السَّمواتِ السَّبعِ وربَّ العرشِ العظيمِ ربَّنا وربَّ كلِّ شيءٍ أنتَ الظَّاهرُ فليس فوقَكَ شيءٌ وأنتَ الباطنُ فليس دونَكَ شيءٌ مُنزِلَ التَّوراةِ والإنجيلِ والفُرقانِ فالقَ الحَبِّ والنَّوى أعوذُ بكَ مِن شرِّ كلِّ شيءٍ أنتَ آخِذٌ بناصيتِه أنتَ الأوَّلُ فليس قبْلَكَ شيءٌ وأنتَ الآخِرُ فليس بعدَكَ شيءٌ اقضِ عنَّا الدَّينَ وأَغْنِنا مِن الفقرِ.