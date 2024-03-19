مواقيت الصلاة اليوم في القليوبية الثلاثاء 19-3-2024.. الفجر 4:33 صباحا

كشفت إمساكية هيئة المساحة المصرية، مواقيت الصلاة اليوم في القليوبية الثلاثاء 19-3-2024 تاسع أيام شهر رمضان المبارك، إذ يحرص المسلمون على أداء الصلاة في مواقيتها اتباعًا لتعليمات المولى عز وجل وسنة نبيه محمد عليه الصلاة والسلام.

مواقيت الصلاة اليوم في القليوبية الثلاثاء 19-3-2024

ويحرص المسلمون على معرفة مواقيت الصلاة اليوم في القليوبية الثلاثاء 19-3-2024 تاسع أيام شهر رمضان المبارك، التي جاءت فق إمساكية هيئة المساحة المصرية كالتالي:

الفجر: 04:33 صباحا

الظهر: 12:03 مساءً

العصر 03:30 مساءً

المغرب 06:06 مساءً

العشاء 07:24 مساءً

موعد أذان الفجر في القليوبية اليوم

وبحسب إمساكية شهر رمضان المعظم لسنة 1445 هجريًا لمحافظة القليوبية، فإن موعد أذان الفجر اليوم في القليوبية الثلاثاء 19-3-2024 تاسع أيام رمضان سيكون في تمام الساعة 04:33 صباحا .

عدد ساعات الصيام اليوم في القليوبية

ويبلغ عدد ساعات الصوم اليوم في القليوبية 13 ساعة و53 دقيقة.