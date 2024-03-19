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دراما المتحدة

مواقيت الصلاة اليوم في القليوبية الثلاثاء 19-3-2024.. الفجر 4:33 صباحا

كتب:

حسن صالح
12:00 ص | الثلاثاء 19 مارس 2024
مواقيت الصلاة في القليوبية اليوم

مواقيت الصلاة في القليوبية اليوم

كشفت إمساكية هيئة المساحة المصرية، مواقيت الصلاة اليوم في القليوبية الثلاثاء 19-3-2024 تاسع أيام شهر رمضان المبارك، إذ يحرص المسلمون على أداء الصلاة في مواقيتها اتباعًا لتعليمات المولى عز وجل وسنة نبيه محمد عليه الصلاة والسلام.

مواقيت الصلاة اليوم في القليوبية الثلاثاء 19-3-2024 

ويحرص المسلمون على معرفة مواقيت الصلاة اليوم في القليوبية الثلاثاء 19-3-2024 تاسع أيام شهر رمضان المبارك، التي جاءت فق إمساكية هيئة المساحة المصرية كالتالي:  

الفجر: 04:33 صباحا

الظهر: 12:03 مساءً

العصر 03:30 مساءً

المغرب 06:06 مساءً

العشاء 07:24 مساءً

موعد أذان الفجر في القليوبية اليوم

وبحسب إمساكية شهر رمضان المعظم لسنة 1445 هجريًا لمحافظة القليوبية، فإن موعد أذان الفجر اليوم في القليوبية الثلاثاء 19-3-2024 تاسع أيام رمضان سيكون في تمام الساعة 04:33 صباحا .

عدد ساعات الصيام اليوم في القليوبية 

ويبلغ عدد ساعات الصوم اليوم في القليوبية 13 ساعة و53 دقيقة.

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بقلم حسن صالح