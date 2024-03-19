5 أماكن في المطبخ يجب تنظيفها يوميا.. مينفعش تتساب

المطبخ مركز المنزل، وتسعى ربات البيوت حول العالم لجعله نظيفا دون بكتيريا وجراثيم، فمن الفطار إلى العشاء يتعرض المطبخ إلى عديد من الأوساخ والأتربة، فهو أرض خصبة لها، ما يسبب كثير من الأمراض، إذا لم يتم تنظيفه بشكل مستمر، وهناك أماكن لا يسمح أن تُترك غير نظيفة، ونستعرض 5 أماكن يجب أن تنظف باستمرار يوميا، بحسب موقع «times of india».

أسفل حوض المطبخ

المنطقة السُفلى من حوض المطبخ ضمن المناطق الخصبة لانتشار البكتيريا والجراثيم، إذ يوجد بها أنابيب فتحات والصرف، وكثيراً ما تعيش بها الحشرات الزاحفة والصراصير، التي يمكن أن تصيب الطعام، لذا يفضل تنظيفها باستمرر يوميا قبل النوم.

البوتاجازات

البوتاجاز المكان الرئيسي لطهي الطعام، وكثيراً ما تتساقط بقايا الطعام عليه، ما قد يساعد على انتشار البكتيريا والجراثيم بشكل واسع، وبالتالي فإن تنظيفها باستمرار يومياً أمراً ضرورياً، حتى لا تساعد على نشر الأمراض في المنزل.

الفرن أو الميكروويف

الميكروويف من أكثر الاختراعات المفيدة في المطابخ، التي سهلت أمور الطبخ بشكل كبير، ويستخدم في طهي أو تسخين الطعام، ومع ذلك فإن تنظيفه أمراً ضرورياً لا يجب التهاون فيه، فمثلها مثل البوتاجازات، فهي أرض خصبة للفتات الطعام، ما يسبب العدوى والأمراض.

الإسفنج

إسفنج التنظيف أكثر شيء يلامس الأطباق عند غسلها، وبالرغم من ذلك فقد تنسى بعض السيدات غسل تلك الإسفنجة بعد غسل الأواني (المواعين)، مما يسبب كثير من الأمراض ويكون بيئة خصبة للبكتيريا والجراثيم التي ستنتقل إلى الأطباق ثم إليك.

المقابض

المقابض بشكل عام من أكثر الأماكن عرضة للجراثيم طوال اليوم، سواء كانت مقابض الحنفية أو الميكروويف، فيجب تنظيف هذه الأماكن باستمرار يومياً، حتى لا تتراكم عليها الجراثيم وتسبب الأمراض.