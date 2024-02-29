أسهل طريقة لترتيب المطبخ خلال دقائق.. «مش هتتعبي في تنضيفه»

ترتيب وتنسيق المنزل من الأمور الضرورية، التي تنفذها السيدات من وقت لآخر، حتى لا تصبح الغرف عبارة عن فوضى، ومن الأشياء المهمة، المطبخ، وهو أحد أهم الأركان التي ينبغي تنظيمها باستمرار، لذا، هناك أسهل طرق لترتيب المطبخ خلال دقائق، باتباع مجموعة من الخطوات البسيطة، وفقًا لموقع «eatingwell».

خطوات ترتيب المطبخ

وضع بعض الأغراض في الأدراج

نقل بعض العناصر الموجودة على أسطح المطبخ، مثل الأواني والأجهزة الصغيرة إلى الأدراج، لتعطي لغرفة المطبخ منظرًا جماليًا.

التخلص من الأدوات المكررة في المطبخ

فرز العناصر والأدوات التي يتم استخدامها في المطبخ، ثم اختيار العناصر المكررة، التي تشغل مساحات في المطبخ، دون الاستفادة منها في أي شيء، ويمكن التصرف فيها، من خلال وضعها في أدراج أو التخلص منها، أو اللجوء إلى بيعها، إذا كانت جديدة للتربح من خلالها، أو نشر صورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لعرضها على الأشخاص الذين يحتاجون مثل هذه الأشياء.

يمكن جمع مجموعة من مناشف الأطباق الضخمة، وأطباق التقديم القديمة، التي لم يلمسها أحد منذ حفل الزفاف، ويمكن التبرع بها أو بيعها، الأمر الذي يوفر مساحة في المطبخ، يمكن استغلالها في أغراض أخرى، بدلًا من أن يصبح المكان، مليء بأشياء كثيرة ليس لها أي فائدة.

ترتيب علب التوابل

يعد قسم التوابل من أهم الأقسام الموجودة في المطبخ، نظرًا لاستخدام البهارات في الطبخ بشكل مستمر، ولكن عدم تنظيمها قد يؤثر على الشكل الجمالي للمطبخ، ويصبح المنظر غير مريح للعينين، لذا يجب ترتيب هذا الجزء جيدًا، إذ تعد علب التوابل بمثابة دفعة كبيرة لجمالية المطبخ، سواء كانت على الرف أو في الدرج، لذا يجب استخدام العلب جميعها بنفس العلامة التجارية، لأن ذلك يعطي شكلًا منظمًا ومنسقًا.