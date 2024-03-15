نصائح «القابضة لمياه الشرب» لراحة ربات البيوت في المطبخ خلال رمضان

أطلقت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، حملات توعية لربات البيوت عن ترشيد استهلاك المياه، وكيفية التعامل بالشكل الأمثل مع شبكات الصرف الصحي خلال شهر رمضان.

توفير الوقت والجهد خلال رمضان

وقالت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي عبر منشور على الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» لستات البيوت: «احنا عارفين إنك بتتعبي في رمضان من وقفة المطبخ وعلشان كده هنقولك على طرق هتقدري بيها توفري وقت، ومجهود مش بس المياه.. تابعينا علشان تعرفي كل جديد».

تحضيرات الأكل من قبلها

وقالت القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي إلى ستات البيوت: «علشان تسهلي على نفسك الطبخ وغسل مواعين، جهزي تحضيرات الأكل من قبلها زي مثلا الصلصة، جهزيها وحطيها في أكياس في الفريزر تكون جاهزة علطول للاستخدام».

التخلص من الشوائب

ونصحت القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، ستات البيوت بطريقة التجهيز من قائلة: «اغسلي الطماطم وقطيعها إلى 4 أجزاء واضربيها في الخلاط وبعدها ضيفي القليل من الماء ثم ‏صفيها ليتم التخلص من الشوائب وبعدها تضعيها على النار، مع إضافة القليل من الملح و‏اتركيها تغلي لمدة عشر دقائق وتترك لتبرد ثم ضعيها في أكياس حفظ الطعام، مع تفريغ الهواء، ‏اغلقي الأكياس جيدًا وضعيها في الفريزر لحين الاستعمال.

كيفية التعامل مع شبكات الصرف الصحي

وعبر منشور آخر قدمت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي عدد من النصائح الرمضانية لستات البيوت منها «تعاملنا مع الصرف الصحي محتاج مننا مراجعة و تغيير إيجابي، وده علشان نتجنب التلوث ونضمن بيئة نظيفة لينا ولأولادنا.. متقولش هي جت عليا.. أيوة جت عليك..علشان كل نقطة بتفرق».

وتقوم فروع شركات مياه الشرب والصرف الصحي التابعة للشركة القابضة للمياه بعمل ندوات توعوية للمدارس التي تقع في نطاق عملها، ويحاضر فيها متخصصون من شركات المياه والصرف الصحي لشرح أهمية ترشيد استهلاك المياه.