5 نصائح ذهبية للتخسيس في رمضان.. «هتخس بدون حرمان»

يصاب بعض الأشخاص بزيادة كبيرة في الوزن خلال شهر رمضان، بسبب عدم تنظيم الطعام، بعد ساعات طويلة من الصيام، ما يؤدي إلى انخفاض معدلات الحرق، وهناك 5 نصائح ذهبية تساعد على التخسيس في شهر رمضان، أو على الأقل عدم زيادة وزن الجسم، تجنبا للإصابة بالأمراض المزمنة خاصة السمنة.

تعد أهم نصيحة خلال الإفطار، بعد ساعات طويلة من الصيام، هي السحور قبل موعد آذان الفجر بساعتين، لأن ذلك يعمل على رفع نسبة الحرق، بحسب الدكتورة غادة الصايغ، أخصائية التغذية العلاجية، لـ«الوطن».

الصيام حتى 16 ساعة

يفضل أن تطول مدة الصيام حتى 16 ساعة، ممكن تقسيمهم إلى ساعتين صيام ماء، أي شرب المياه خلالهم فقط، أما الساعات الباقية صيام جاف، بعدم تناول الطعام أو شرب المياه تماما، من بعد أذان الفجر وحتى أذان المغرب.

تقسيم وجبة الإفطار

من الأفضل تقسيم وجبة الإفطار إلى 3 وجبات، أي تناولها على 3 مرات، كما ينصح بكسر الصيام على كوب مياه مضاف إليه ملعقة من خل التفاح، وتناول عصائر بدون سكريات، وتعد العصائر الطبيعية أفضل بكثير من البودرة، التي قد تؤدي إلى مشاكل صحية كبيرة تضر بالجسم.

تناول الإفطار بنسب معينة

وبحسب «الصايغ» يمكن تقسيم وجبة الإفطار كالتالي، تناول من 3 إلى 5 ملاعق خضار بجانبه بروتين ويفضل نوع واحد دجاج أو لحم أو أسماك أو بروتين نباتي، وبعد ساعتين يتم تناول الوجبة الثانية وهي نشويات وخضار، ويمكن تناول قطعة من الحلويات مثل قطايف بدون حشو مع كوب شاي أو قهوة بدون حليب، أو تناول ثمرة فاكهة.

تناول القهوة خلال شهر رمضان

بالنسبة للأشخاص الذين يتناولون القهوة، خلال شهر رمضان، يفضل إضافة القليل من الحليب إليها، وتناولها مع 3 تمرات، مع الابتعاد عن السكر تماما.

أهمية الصيام للجسم

يساعد الصيام على فقدان الوزن بشكل سريع جدا، ويجعل الجسم في حالة نشاط، ويقضي على الأمراض المصاحبة للسمنة، ويحمي الجسم من متلازمة التعب المزمن، التي تصيب مرضى السمنة، وفقا لـ«الصايغ»، قائلة: «الصيام سبب لعلاج أمراض كثيرة، لذا ينصح بالصيام سواء في شهر رمضان، أو الصيام المتقطع لفقدان الوزن».