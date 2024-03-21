حددت إمساكية شهر رمضان المعظم في اليوم الحادي عشر من الشهر الكريم موعد أذان الفجر في القليوبية اليوم الخميس 21-3-2024، حيث تتجه أنظار الصائمون لموعد بدء الصيام الذي تصل عدد ساعاته الصوم في هذا اليوم إلى 13 ساعة و57 دقيقة.

موعد أذان الفجر في القليوبية اليوم الخميس 21-3-2024

ووفق إمساكية هيئة المساحة يحل موعد أذان الفجر في القليوبية اليوم الخميس 21-3-2024 الموافق 11 من رمضان في الساعة 04:30 صباحًا على أن يحل الشروق في الساعة 05:57 صباحًا ويحل أذان المغرب الساعة 06:08 صباحًا.

موعد صلاة الفجر في القليوبية اليوم

ومع حلول موعد أذان الفجر في القليوبية اليوم الخميس 21-3-2024 يؤدي المسلمون صلاة الفجر لاستقبال اليوم الحادي عشر من رمضان، وبدء صيام يوم جديد.

يذكر أن مديرية أوقاف القليوبية أعلنت حالة الطوارئ وشكلت لجان متابعة من الائمة والمفتشين لتيسير أداء العبادات بالمساجد وتنظيم خطة الدعوة الإسلامية والملتقيات الفكرية في شهر رمضان حيث تزينت المساجد بالاضواء والزينة لاستقبال المواطنين والمصلين والمعتكفين خلال الشهر الكريم.