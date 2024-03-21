وزير الإسكان يصل إلى القليوبية لمتابعة موقف خدمات المياه والصرف

وصل وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عاصم الجزار، إلى محافظة القليوبية، لمتابعة موقف خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة.

وتفقد الجزار عددا من محطات مياه الشرب، والصرف الصحي التى ينفذها الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي التابع للوزارة، ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير الريف المصري.

تفقد مشروعات المياه في القليوبية

ويرافق وزير الإسكان في زيارته، الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان للبنية الأساسية، والمهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والدكتور محمد حسن، رئيس جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، والمهندس أحمد عبدالقادر، رئيس الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى، والمهندس مصطفى مجاهد، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية.