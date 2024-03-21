5 علامات تدل على وجود مشكلة بالمرارة.. هل تعاني إحداها؟

مع كثرة الولائم المتعلقة بشهر رمضان والأنظمة الغذائية الخاطئة، تتأثر المرارة التي تحتوي على العصارة الصفراء اللازمة في عملية الهضم، وتصل الخطورة إلى تكون الحصوات ما يؤدي إلى التهابها، الأمر الذي لا يسعه الإهمال خوفا من المضاعفات التي تهدد الحياة أحيانًا، وفي السطور التالية نستعرض بعض الأعراض التي تساعد على اكتشاف المشكلات المتعلقة بالمرارة.

أعراض التهاب المرارة

من أكبر المخاوف المتعلقة بالمرارة هي تكون الحصوات المرارية، والتي تحدث نتيجة خلل في حركة العصارة الصفراء يؤدي إلى عدم قدرتها على التعامل مع الدهون بشكل صحيح، إضافةً إلى بعض الأمراض المزمنة مثل تليف الكبد والسمنة المفرطة، بحسب تصريحات تلفزيونية للدكتور حسام موافي أستاذ طب الحالات الحرجة والأمراض الباطنة، حدد خلالها أعراض التهاب المرارة في النقاط الآتية:

1. آلام في المنطقة اليمنى العلوية من البطن.

2. حموضة المعدة.

3. ارتفاع مفاجئ في درجات الحرارة.

4. تحول بياض العين إلى اللون الاصفر.

5. الرغبة الشديدة في التقيؤ.

علاج التهابات المرارة

يقدم لنا شهر رمضان فرصة مثالية لعلاج التهابات المرارة، فبحسب «موافي» يساعد الصيام عن الطعام والشراب على تقليل الجهد المبذول من المرارة، بالإضافة إلى تناول السوائل بانتظام خلال فترة الإفطار، وفي بعض الحالات المتأخرة يلجأ المريض إلى التدخل الجراحي عن طريق إزالة الحصوات بالمنظار أو استئصال المرارة في حالة إهمال الأعراض الأولية لالتهابها.

أعشاب تساعد على تحسين وظائف المرارة

يمكن لبعض الأعشاب أن تساعد على تحسين وظائف المرارة بحسب موقع «eat it»، الذي ينصح من يعانون من التهاب المرارة بإضافة هذه الأعشاب إلى نظامهم الغذائي:

1. الكركم، لما له من دور في تخليص الجسم من السموم والفيروسات والتقليل من انتفاخات المعدة.

2. النعناع، ويفضل تناوله في صورة مشروب ساخن للاستفادة منه في تفتيت حصوات المرارة وتخفيف آلام المعدة التي تحدث بسبب التهاب المرارة.

3. الشبت الذي يعالج الالتهابات ويساعد على بناء وتجديد خلايا المرارة.

4. بذور الكتان، التي تيسر من عملية الهضم بما يساعد المرارة في أداء مهامها.

طرق الوقاية من مشاكل المرارة

الغذاء السليم هو ما يحافظ على صحة المرارة مع تقليل تناول الدهون، فبحسب موقع «My Health» يمكن الوقاية من مشكلات المرارة عن طريق:

1. الحفاظ على الوزن المثالي للجسم والتخلص من الدهون الزائدة.

2. الحرص على ممارسة الرياضة بشكل يومي.

3. اتباع نظام غذائي صحي يعتمد على الألياف المتوافرة في الخضروات بشكل أساسي.