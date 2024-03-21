محافظ القليوبية يبحث تطوير قرية مرجانة بالقناطر وتحويلها لمصدر جذب سياحي

عقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية اجتماعاً لمناقشة تنفيذ بروتوكول تعاون مشترك بين محافظة القليوبية ووزارة الري، لتطوير عدد من المناطق بمدن القناطر الخيرية وشبرا الخيمة وقليوب وبنها.

تطوير قرية مرجانة بالقناطر

ناقش الاجتماع عددا من الموضوعات ومن أهمها تطوير قرية مرجانة والتي تقع على مساحة 5 أفدنة و21 قيراطا وتحويلها إلى مركز للجذب السياحي، وكذا تطوير أرض الكامب بجوار كوبري محمد علي والتي تقع على مساحة 7000 متر على فرع دمياط ليتم استغلال تلك المنطقة لعمل موقف عمومي ولعمل مشروعات استثمارية لخدمة المحافظة وأبنائها، وتطوير بعض المناطق الأخرى منها الترعه البولاقية، إضافة إلى عمل مشروعات ومحلات للشباب على ترعة الساحل بحي غرب.

دعم مشروعات الشباب لتوفير فرص عمل

كما تفقد المحافظ القليوبية، كورنيش البر الشرقي بمدينة بنها؛ لمتابعة عربات الطعام التي تم إنشائها وتأجيرها للشباب وخلال الجوله استمع إلى شرح من أصحابها حول آلية العمل ونوعيات الطعام التي يقدمونها.

أكد محافظ القليوبية على دعم مشروعات الشباب لتوفير فرص عمل وفتح فرص للاستثمار، مشددًا على ضرورة الالتزام بالقواعد والاشتراطات الصحية والبيئية للحفاظ على نظافة الكورنيش.

كما أجرى محافظ القليوبية جولة ميدانية لمتابعة انتظام منظومة النظافة الجديدة داخل أنفاق المشاة، لمتابعة أعمال النظافة بشارع أحمد عرابي بحي غرب شبرا الخيمة، ومتابعه أعمال رفع تراكمات المخلفات بجوار الطريق الدائري أمام نفق الشعراوي ومنطقه القطاوي بحي غرب شبرا الخيمة، بهدف الارتقاء بمستوى النظافة العام واستعادة الوجه الحضاري لمدينة شبرا الخيمة