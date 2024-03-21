بعد فشل عنتر في تخطي الحالة بمسلسل المعلم.. نصائح لتجاوز الحب من طرف واحد

في أحداث الحلقة العاشرة من مسلسل المعلم ظهر المعلم عنترالذي يجسد شخصيته الفنان منذر رياحنة، وهو يتودد لدهب بنت الحاج بشر رغم كونه رجل متزوج، بمحاولات عديدة لكسب قلبها، بعدما ساعدها وقت مرض والدها الشديد الذي صار قعيد في المنزل من شدة الإعياء، ويعد عنتر محب لدهب منذ الطفولة، موضحًا أثناء أحداث الحلقة أن ما عكر الصفو بينهم مشاكل التجارة فقط.

وفي هذا الصدد نوضح طريقة تجاوز الحب من طرف واحد، وفقًا لما ذكرته الدكتورة إيناس علي من تصريحات خاصة بـ«الوطن».

كيفية تخطي الحب من طرف واحد

تعد تجربة الحب من طرف واحد مؤلمة للغاية، وتجاوزها يستغرق الكثير من الوقت، كما يتطلب الصبر فلا توجد طريقة سحرية للتعافي، ونصحت «علي» بمجموعة من الخطوات تساعد على تخطي حبك الأول بطريقة فعالة وناجحة.

- الحزن والبكاء

من الضروري السماح للنفس بالتعبير عن فشل المحاولة في اكتساب قلب المحبوب بالبكاء وإفراغ المشاعر السلبية المختزنة، معبرًا عن الآلام العاطفية؛ إذ يتسبب كبت المشاعر في مشاكل نفسية كبيرة فيما بعد.

- عدم التواصل مع المحبوب

إذا كان حبك من طرف واحد فلابد من الابتعاد عن الشخص المرغوب فيه؛ لكي تتمكن من التعافي؛ إذ يمثل تواجده بجوارك عائق قوي للمضي قدمًا في طريق تقدير الذات.

- قبول الحقيقة

أشارت «علي» بالمصارحة مع النفس عن حقيقة الأمر، واعتبار أن القصة قد انتهت، بل غير موجودة بأرض الواقع، ونصحت بالتفاؤل بمستقبل أفضل ملئ بالحب مع شخص يبادلك نفس مشاعرك.

@alhayah1tv عنتر مش عارف ينسى دهب على الرغم إنه متجوز ! #المعلم #شهر_الفرحة #دراما_المتحدة #whattowatch #مسلسلات_رمضان #دراما_رمضان #رمضان_٢٠٢٤ الصوت الأصلي - alhayah1tv

- البحث عن داعم نفسي

يفضل الحديث مع الأصدقاء المقربين أو اللجوء إلى الطب النفسي؛ للمساعدة في تجاوز الصدمة العاطفية بشكل أسرع وأفضل.

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- الاهتمام بالذات

توجيه طاقة الحب الداخلية للذات يساهم في تعزيز القدرات والتمكن من التطور، كما يساعد في التركيز على الاهتمام بالصحة النفسية والجسدية للذات، وبالتالي يدعم المحاولة في تجاوز الحب للشخص الخاطئ.