أفضل دعاء شفاء الأم من المرض والتعب.. اللهم إني أسألك أن تشفي أمي

الأم لها مكانة عظيمة في قلوب أولادها، كما أن الله عز وجل أعطى الوالدان مكانةً عظيمة، وأمر بطاعتهما والإحسان إليهما وبرهما؛ إذ قال -تعالى-: (وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۚ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا)، وعندما تصاب الأم بأي تعب أو مرض ينخلع قلب أولادها عليها، ودعاء شفاء للأم أفضل ما يمكن أن نقدمه لها في هذه اللحظات.

دعاء شفاء الأم

وأكد العلماء أنه لا توجد صيغة محددة في دعاء شفاء الأم يمكن أن نرددها، ولكن على الداعي أن يرفع يديه إلى السماء ويدعوا لله عز وجل أن يشفي والدته من كل مكروه، ومن الأدعية التي يمكن الاستعانة بها:

- اللهُم يا واسع العطاء، ويا مُنزل الشفاء، ويا رافع البلاء، ويا مُجيب الدعاء، اشفِ أمي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك.

- اللهم إني أسالك أن تشفي أمي وتمن عليها بالشفاء العاجل، اللهم واجعل مرضها في ميزان حسناته.

- اللهم إنا نسألك باسمائك الحسنى وصفاتك العلا وبرحمتك التي وسعت كلّ شيء، أن تمنّ علينا بالشفاء العاجل، وألّا تدع فينا جرحًا إلّا داويته، ولا ألمًا إلا سكنته، ولا مرضًا إلا شفيته.

دعاء بالشفاء

ويمكن الاستعانة ببعض الصيغ الآتية في دعاء شفاء الأم:

- يا مُفرّج الكرب يا مُجيب دعوة المُضطرين، اللهم ألبس أمي المريض ثوب الصحة والعافية عاجلًا غير آجل يا أرحم الراحمين، اللهم اشفها، اللهم اشفها، اللهم اشفها، اللهم آمين.

- اللهم أنت الشافي المعافى، أسالك أن تزيل من جسد أمي المرض والألم، اللهم واجعله صابرا على البلاء.

- اللهم إني أسألك من عظيم لطفك، وكرمك، وسترك الجميل، في هذا اليوم أن تشفيه وتمدها بالصحة والعافية أذهب البأس ربّ النّاس، اشف وأنت الشّافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاءً لا يغادر سقمًا، أذهب البأس ربّ النّاس، بيدك الشّفاء، لا كاشف له إلّا أنت يا رب العالمين