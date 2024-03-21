وجبات إفطار وفاكهة للجمهور بدورة «قولنجيل» الرمضانية في المنصورة

تشجيع لا يتوقف قبل المباراة وحتى صافرة الحكم، حضور جماهيري كبير وصل إلى أكثر من 2000 مشجع، أصوات الجماهير تخرج من الملعب وتصل إلى المناطق المجاورة، حماس كبير تشهده دورة قرية قولنجيل الرمضانية.

بينما قام الأهالي، بتوزيع وجبات الإفطار والفاكهة على المشاهدين أثناء الشوط الثاني من المباراة.

إسلام محب، أحد أعضاء اللجنة المنظمة للدورة الرمضانية، قال لـ«الوطن»، إن الدورة الرمضانية بـ«قولنجيل» في مدينة المنصورة محافظة الدقهلية، تبدأ من الساعة الرابعة وحتى السادسة مساءً، أي قبل موعد الإفطار بدقائق، وفكر أحد المشاهدين من الأهالي في توزيع وجبات إفطار وفاكهة على الحضور: «أحد المشجعين تبرع بالوجبات والفاكهة، وكانت عبارة عن 60 وجبة للمشجعين».

دورة رمضانية لإسعاد الأهالي

يؤكد «محب»، إن الدورة الرمضانية أُقيمت فقط لإسعاد الأهالي، بأي شكل كان وبأي طريقة: «تشهد المباريات حضور جماهيري كبير، من أول الدورة حتى الآن، واحنا متطوعين لخدمتهم ورسم البسمة على وجوههم».

وتحاول اللجنة المنظمة التخفيف على الأهالي خلال ساعتي العصر، كما يحاولون أيضًا إرضاء الجماهير بتوزيع الوجبات والفاكهة، والإعلان عن أسئلة دينية وجوائز مالية لتوزيعها: «بنوزع جوائز على أفضل لاعب وأفضل أخلاق، وكمان أفضل وأقدم مشجع، والاختيار بيتم للناس الكبيرة اللي تستاهل الفرحة».

وحدة فار وكاميرا للتصوير ومعلق صوتي

في دورة «قولنجيل» الرمضانية بالمنصورة، وحدة فار وكاميرا للتصوير ومعلق صوتي، كما تم توزيع العديد من الجوائز على أفضل لاعبي المباريات، مثل شنطة هدية و«باكيت حفاضات للأطفال» لإسعاد الأهالي.