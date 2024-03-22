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افتتاح 3 مساجد جديدة بالقليوبية في ثاني جمعة برمضان

كتب:

حسن صالح
03:56 م | الجمعة 22 مارس 2024
افتتاح مساجد جديدة بمديرية أوقاف القليوبية

افتتاح مساجد جديدة بمديرية أوقاف القليوبية

افتتح الشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، والدكتور صبحي علوان مدير إدارة أوقاف برشوم بأوقاف القليوبية، 3 مساجد جدد، في ثاني جمعة برمضان، المسجد الأول - افتتحه الشيخ صفوت أبو السعود - بمدينة العبور الجديدة، بمساحة تبلغ 550 متر وبتكلفة إجمالية بلغت 3 ملايين جنيه.

افتتاح 3 مساجد بتكلفة 6.5 مليون جنية

كما افتتح وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية مسجد السلام بقرية بطا بمدينة بنها، الذي بلغت مساحته 200 متر، وبتكلفة إجمالية بلغت مليون ونصف مليون جنيه. 

فيما افتتح الدكتور صبحي علوان مدير إدارة أوقاف برشوم بأوقاف القليوبية مسجد آل حلاوة بقرية أجهور الكبرى بمركز طوخ، وذلك بعد تجديده وصيانته ليكون تحفة معمارية تليق بأحد بيوت الله.

تبلغ مساحة مسجد آل حلاوة حوالي 600 متر، وقد جرى عمل صيانة وترميم له بالكامل وتجديد دورة المياه وفرشه بالسجاد الجديد من وزارة الأوقاف وبلغت تكلفة تجديد مسجد «آل حلاوة» 2 مليون جنيه.

 

 

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