رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

دراما المتحدة

موعد أذان الفجر في القليوبية اليوم السبت 23- 3-2024.. 13 من رمضان

كتب:

حسن صالح
12:01 ص | السبت 23 مارس 2024
موعد اذان الفجر اليوم

موعد اذان الفجر اليوم

حدد قسم النتائج والتقويم بالإدارة العامة للجيولوجيا والحساب بالهيئة المصرية العامة للمساحة موعد أذان الفجر في القليوبية اليوم السبت 23-3-2024 الموافق الثالث عشر من شهر رمضان المبارك 1445 هجريا، في تمام الساعة 04:28 صباحا، إيذانا ببدء صيام يوم جديد تبلغ ساعات الصوم فيه 14 ساعة و 1 دقيقة.

موعد موعد أذان الفجر اليوم

تستعرض «الوطن» موعد أذان الفجر في القليوبية اليوم السبت 23-3-2024 الموافق 13 رمضان، حيث يحرص المسلمون على تحري العبادات والصلوات وموعد الأذان لأداء الفروض في مواعيدها.

موعد أذان الفجر في القليوبية اليوم السبت 23- 3-2024

يحل موعد أذان الفجر في القليوبية اليوم السبت 23- 3-2024 الموافق 13 من رمضان وفق إمساكية هيئة المساحة المصرية في تمام الساعة 04:28 صباحا على أن يكون السحور في الساعة 02:05 صباحا، والإمساك الساعة 04:05 صباحًا فيما يحل المغرب في هذا اليوم الساعة 06:09 مساءً.

وتكشف إمساكية هيئة المساحة المصرية مواقيت الصلاة موعد أذان الفجر في القليوبية اليوم السبت 23- 3-2024 الموافق 13 من رمضان كالتالي :

الفجر : 04:28 صباحا

الظهر : 12:02 ظهرا

العصر : 03:30 مساءً

المغرب : 06:09 مساءً

العشاء : 07:27 مساءً

اقرأ المزيد:

موعد أذان الفجر في القليوبية اليوم الخميس 21-3-2024

موعد أذان الفجر في القليوبية اليوم الأربعاء 20-3-2024.. 10 من رمضان 

موعد أذان الفجر اليوم في القليوبية الثلاثاء 19-3-2024.. 9 رمضان

موعد أذان الفجر في القليوبية اليوم الاثنين 18-3-2024 ثامن أيام رمضان 

موعد أذان الفجر في القليوبية اليوم الأحد 17-3-2024 سابع أيام رمضان 

موعد أذان الفجر في القليوبية اليوم السبت 16-3-2024 سادس أيام رمضان

موعد أذان الفجر في القليوبية اليوم 15-3-2024.. الجمعة الأولى برمضان

موعد أذان الفجر في القليوبية اليوم الخميس 14-3-2024 رابع أيام رمضان

موعد أذان الفجر في القليوبية اليوم الأربعاء 13-3-2024 ثالث أيام رمضان
بقلم حسن صالح