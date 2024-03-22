جريمة واحدة لايجوز التصالح فيها أمام القضاء.. اعرفها

تسقط بعض العقوبات والمحاضر بين الأفراد بمجرد التصالح لكن هناك بعض القضايا لا يمكن أن التنازل فيها أمام القضاء، وهو ما وضحه خبير قانوني في السطور التالية عن جريمة واحدة لا يجوز التنازل عنها أمام جهات التحقيق، مثل النيابات أو القضاء مثل المحاكم.

جنحة السرقة

قال عمرو عبد السلام المحام بالنقض، إنه قد يلجأ بعض أطراف مشاجرة إلى تحرير محضر كيدي أو مٌلفق للطرف الآخر رغبة في الانتقام منه، وربما تنتهي بالتصالح بين الطرفين، لكن هناك تهمة إذا تم تحرير محضر بها لا يمكن التنازل عنها، وهي السرقة، نظراً لأن السرقة لا تخص المجني عليه وحده بل فيها شق يخص المجتمع لرغبة المشرع في تحقيق الاستقرار وتحقيق الردع العام.

لا يمكن التنازل عن الجنحة

وأضاف الخبير القانوني في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه في حالة رغبة الفرد التنازل عن شكوى السرقة فإنه لا يمكن الموافقة عليها، لكنه يمكن أن يطلب إضافة أقوال أخرى، ويُغير وصف المشكو في حقه وكأنه شخص آخر وليس هو المعني بالشكوى أو اختلط عليه الشبه.