كشفت إمساكية هيئة المساحة المصرية في عاشر أيام شهر رمضان المبارك موعد أذان المغرب في القليوبية اليوم الأربعاء 20-3-2024، لإعلان نهاية يوم صيام جديد في الشهر المعظم تصل فيه ساعات الصيام إلى 13 ساعة و55 دقيققة.

موعد أذان المغرب في القليوبية اليوم الأربعاء 20-3-2024

وتستعرض «الوطن» موعد أذان المغرب في القليوبية اليوم الأربعاء 20-3-2024 في عاشر أيام رمضان حيث يحرص المسلمون على تحري أذان وصلاة المغرب، إيذانًا بنهاية الصيام في يوم جديد من شهر رمضان المعظم، واستقبال صلاتي العشاء والتراويح.

موعد أذان المغرب اليوم

وبحسب إمساكية هيئة المساحة المصرية، فإن موعد أذان المغرب في القليوبية اليوم الأربعاء 20-3-2024 في 10 من رمضان حيث يحل الساعة 06:07 م.

وتكشف إمساكية شهر رمضان مواقيت الصلاة في القليوبية اليوم الأربعاء 20-3-2024 في العاشر من رمضان كالتالي:

الفجر: 04:32 صباحًا

الشروق: 05:59 صباحا.

الظهر: 12:03 ظهرا.

العصر: 03:30 مساء.

المغرب: 06:07 مساء.

العشاء: 07:25 مساء.