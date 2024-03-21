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موعد أذان المغرب في القليوبية اليوم الخميس 21 -3-2024.. 11 رمضان 

كتب:

حسن صالح
12:00 م | الخميس 21 مارس 2024
صلاة المغرب اليوم الخميس

صلاة المغرب اليوم الخميس

مع حلول اليوم الحادي عشر من أيام شهر رمضان المعظم ينتظر الصائمون موعد أذان المغرب في القليوبية اليوم الخميس 21 -3-2024، وفق إمساكية رمضان من هيئة المساحة المصرية، حيث ينتهي المسلمون من صوم 13 ساعة و57 دقيقة.

وتستعرض «الوطن» موعد أذان المغرب في القليوبية اليوم الخميس 21 -3-2024، حيث يحرص المسلمون وفق إمساكية هيئة المساحة على متابعة مواقيت الصلاة وموعد صلاة المغرب.

موعد أذان المغرب في القليوبية اليوم

ويحل موعد أذان المغرب في القليوبية اليوم الخميس 21 -3-2024 11 من رمضان الجاري في الساعة 06:08 مساءً وفق إمساكية هيئة المساحة المصرية. 

موعد أذان المغرب في القليوبية اليوم الخميس 21 -3-2024 

ويرفع أذان المغرب في القليوبية اليوم الخميس 21 -3-2024، من رمضان معلنًا انتهاء صيام هذا اليوم وفق إمساكية هيئة المساحة المصرية استعدادًا لصلاة المغرب ويعقبها العشاء والتراويح. 

وتكشف إمساكية شهر رمضان من هيئة المساحة المصرية مواقيت الصلاة في القليوبية، ومنها موعد أذان المغرب في القليوبية اليوم الثلاثاء 12-3-2024 كالتالي: 

الفجر : 04:33 صباحا

 الظهر : 12:03 مساء

 العصر 03:30 مساء

المغرب 06:06مساء

والعشاء 07:24 مساء.

 

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بقلم حسن صالح