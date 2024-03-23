مدقق اللغة الفارسية بالحشاشين يكشف الهدف من المسلسل

حققت حلقات مسلسل الحشاشين للفنان كريم عبدالعزيز نجاحًا كبيرًا، وتروي عن حكاية جماعة متطرفة كانت موجودة في بلاد فارس في فترة من التاريخ، وتستمر أحداثها وتتصاعد، ومعها، يبزغ نجم حسن الصباح، مستمرًا في نشر دعوته وزيادة أتباعه.

الدكتور أحمد لاشين، مدقق اللغة الفارسية بمسلسل الحشاشين، ومتابع جيد لتاريخ الحركة، كشف لـ«الوطن»، أن فكرة المسلسل تتمحور حول تكوين الجماعات الدينية المتطرفة، وكيف يتم ذلك عن طريق الادعاء والتضليل وهدم الدول: «جماعة الحشاشين لا تختلف عن بقية الجماعات التي ظهرت بعدها، وهناك جماعات أخرى قبل الحشاشين ولكن هي أشهرهم، ويبرز المسلسل كيف تعتمد على الخرافات والتضليل وغيرها من الأفكار السيئة والإلحادية التي تؤثر على أمان وبنية المجتمعات بشكل عام».

الهدف من مسلسل الحشاشين

الانفتاح على الثقافات والتطوير من الأعمال الدرامية التي تقدم ووضوح أهدافها هو أمر يجب الانتباه إليه خلال الفترة المقبلة، بحسب «لاشين»: «الإنتاج الضخم مؤشر عظيم وقادرين نعمل مسلسلات عظيمة وإنتاج ضخم وصورة جميلة نقية وإخراج متميز وتمثيل فوق الرائع، المسلسل قدم كل اللي إحنا محتاجينه خلال الموسم الرمضاني».