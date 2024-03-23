تنبؤات مناخية من المستقبل لعام 2050.. في اليوم العالمي للأرصاد الجوية

احتفلت هيئة الأرصاد الجوية المصرية، باليوم العالمي للأرصاد الجوية، والذي يوافق 23 مارس من كل عام، عن طريق نشرة جوية يقدمها الأطفال في إطار حملة «نشرة الأطفال الجوية»، والتي تطلقها المنظمة العالمية للأرصاد الجوية بالاشتراك مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وشركة الطقس، عرضت تنبؤات جوية من المستقبل لعام 2050 لحشد العمل المناخي اليوم لصالح أجيال الغد.

قضية تغير المناخ

وفي اليوم العالمي للأرصاد الجوية، سلطت النشرة الضوء على قضية تغير المناخ مشيرة إلى أنها حقيقة لا يمكن إنكارها وتهدد حضارتنا بأسرها، موضحة أن آثار التغيرات المناخية بدأت تظهر، وسوف تصبح كارثية إن لم نتحرك الآن، مؤكدة أن موضوع اليوم العالمي للأرصاد الجوية لعام 2024 هو: «في طليعة العمل المناخي».

وأضافت الأرصاد الجوية أن الهدف الـ13 من أهداف التنمية المستدامة يلزمنا بـ«باتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي لتغير المناخ وآثاره»، لافتة إلى أن التقدم المحرز نحو تحقيق هذا الهدف يعزز التقدم في جميع أهداف التنمية المستدامة الأخرى.

تحقيق أهداف التنمية المستدامة

وأوضحت «الأرصاد» أنه لا غنى عن الدور الذي يؤديه مجتمع المنظمة للعمل المناخي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في جميع المجالات، وله أهمية مجتمعية عظيمة في الحد من الجوع والفقر وتعزيز الصحة والرفاهية وضمان المياه النظيفة والطاقة النظيفة بأسعار معقولة، وحماية الحياة في الماء والبر، وتعزيز قدرة المدن والمجتمعات على الصمود في مواجهة تغير المناخ.

اليوم العالمي للأرصاد الجوية

وبالنسبة لحالة الطقس في ظل التغيرات المناخية، أشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى أن التنبؤات بالطقس والمناخ تسهم في تعزيز إنتاج الغذاء والاقتراب من هدف القضاء على الجوع، لافتة إلى أن الدمج بين علم الأوبئة والمعلومات المناخية يساعد على فهم وإدارة الأمراض التي تتأثر بالمناخ، كما تساعد نظم الإنذار المبكر في الحد من الفقر، عن طريق إتاحة الفرصة أمام الناس للاستعداد لظواهر الطقس المتطرفة والحد من تأثيرها.

الطقس والتغيرات المناخية

وتابعت أن المنظمة العالمية للأرصاد تقود مع أعضائها وشركائها دورة القيمة الكاملة من العلوم إلى الخدمات وصولاً إلى الإجراءات، بما يخدم مصلحة وخير المجتمع، مشيرة إلى أنها تعزز المعارف بنظام الأرض وتراقب حالة المناخ والموارد المائية، وتوفر معلومات علمية تسترشد بها الجهود الهادفة إلى تخفيض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وتقدم خدمات مناخية وإنذارات مبكرة لدعم إجراءات التكيّف مع تغيّر المناخ.

وأكدت «الأرصاد» أن العلوم ركيزة أساسية لاستنباط الحلول ويمكنها أن تشكل قوة دفع هائلة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة في جميع المجالات، مشيرة إلى المنظمة العالمية للأرصاد في طليعة العمل المناخي، وبدأت رحلة من التعاون والابتكار وتسخر خبراتها الجماعية للتغلب على التحديات وتحقيق رؤية مشتركة لعالم أكثر أمانا وقدرة على الصمود من أجل الأجيال القادمة.