يرغب كثير من المسلمين في معرفة موعد أذان الفجر في الدقهلية اليوم الأحد 24-3-2024، الموافق 14 من شهر رمضان المبارك 1445 هجريًا، إذ حددت الهيئة العامة للمساحة المصرية الموعد كونه يتغير كل يوم عن السابق بنحو دقيقة أو دقيقتين.

موعد أذان الفجر في الدقهلية اليوم الأحد 24-3-2024

وحددت الهيئة موعد أذان الفجر في الدقهلية اليوم الأحد 24-3-2024، ليكون في تمام الساعة 4 و25 دقيقة صباحًا، إيذانًا بصيام يوم جديد من شهر رمضان المبارك.

ويحل موعد صلاة الفجر في الدقهلية اليوم الأحد 24-3-2024، في تمام الساعة 4 و30 دقيقة صباحًا، أي بعد رفع أذان الفجر بدقائق معدودة.

عدد ساعات الصيام في الدقهلية اليوم الأحد 24-3-2024

وبلغت عدد ساعات الصيام في الدقهلية اليوم الأحد 24-3-2024، نحو 14 ساعة و4 دقائق، تبدأ من أذان الفجر وحتى صلاة المغرب في الساعة 6 و9 دقائق مساءً.

موعد عيد الفطر المبارك

ويحل موعد عيد الفطر المبارك يوم الأربعاء الموافق 10 أبريل 2024، وفقا لإمساكية شهر رمضان.