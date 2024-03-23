عمر الخيام يهرب من أصفهان في الحلقة 13 من مسلسل الحشاشين.. من هو رفيق رحلته؟

تبدأ أحداث الحلقة 13 من مسلسل الحشاشين بمشهد داخل خان للمشروبات المسكرة، بجملة «مات الوزير والسلطان.. وعمر الخيام أصبح عريان» على لسان الشاعر عمر الخيام، بعدما يقرر أن يعزم أحد رواد الخان على كأس لتبدأ الصداقة بينهما.

خلال الحلقة 13 من مسلسل الحشاشين يتحدث الخيام عن ضرورة هروبه، لأنه وجد نفسه بين مأزق فهو صاحب القاتل والقتيل، وفي حواره مع «صفوان»، تحدث عن المكان المراد الهرب إليه، ليرد صديقه قائلا: «أي مكان غير أصفهان..أي مكان نعيش فيه في أمان».

هروب الخيام ورفيقه

ثم يظهر الاثنان في مشاهد تالية أثناء سيرهما في الصحراء بجوار فرسين، ويسأل الغريب عمر الخيام.. لماذا هربنا؟ ليرد قائلاً: «لقد جمعنا الكأس والصحبة والخوف من المستقبل، يعني نبقى إخوات في الورطة».

حوار الخيام مع الغريب

ويسأل «الغريب» عن هذه الورطة، ليصارحه بأنه يمتهن مهنة تدعى «بلان»، أي تعني عاملا في حمام رجال، فيخبره «الخيام» بأن مهنته ودوره في الحياة أعظم من الشعراء والفلاسفة، لأنهم جميعا لا يستطيعون القيام بدوره في تنظيف شخص واحد، ويستمر يسأله عمر الخيام في نقاشه مع «الغريب» ليقول له: هل لك في أصفهان ما تحزن لفراقه؟، ليرد أن كل ما تركه خلفه هو كوز صغير وحمار وليفة، فليس له أهل أو زوجة وأولاد.

ظهر عمر الخيام ورفيق رحلته في مشهد آخر، وهما يدخلان قصر حاكم إمارة مرو، ويتحدث الحاكم إلى الشاعر الشهير ويبلغه أنه بإمكانه الإقامة في هذا المكان بعيدا عن غدر الحشاشين، ويطلب منه أن يعرفه برفيق رحلته، فيخبره الشاعر عن صديقه ويصفه بأنه الأكثر موهبة منه في الشعر والفلسفة.