طريقة عمل بيتزا مفيدة للأطفال بسهولة.. «مش هتبطلي تعمليها تاني»

تعد البيتزا من الوجبات السهلة والسريعة، التي يمكن الانتهاء منها خلال دقائق، لذلك البيتزا تكون خيار الأم الأول في سد جوع أطفالها، ونستعرض في التقرير التالي، طريقة عمل بيتزا مفيدة للأطفال بسهولة.

بيتزا سهلة وبسيطة للأطفال

تُقدم البيتزا المفيدة للأطفال، بالعديد من النكهات، سواء المضاف إليها الخضراوات أو الدجاج أو الجبن أو المأكولات البحرية، لذلك تبحث ربات البيوت عن طريقة عمل بيتزا مفيدة للأطفال في المنزل بخطوات سهلة وبسيطة، وفق السيف نجلاء الشرشابي.

مكونات عمل عجينة البيتزا

2 كوب دقيق.

¼ كوب زيت.

1 ملعقة كبيرة خميرة.

رشة ملح.

2 ملعقة كبيرة سكر.

كوب ماء دافىء.

زعتر.

طريقة تحضير البيتزا

يتم تحضير عجينة البيتزا، عن طريق خلط الخميرة والملح والزعتر والسكر في وعاء متوسط، ثم إضافة الماء والزيت على المكونات السابقة، وأخيرًا عجن كافة المكونات جيدًا ثم تركها تختمر لمدة ساعة في مكان دافئ بعد تغطيتها.

بيتزا الخضروات هي أكثر الأنواع المفيدة للأطفال، وتتم من خلال إحضار خضروات طازجة مثل الفلفل والزيتون أو المشروم، جميعها غنية بمواد مضادة للأكسدة، فضلًا عن نبات البروكلي الغني بفيتاميني A وC، واللذان يسهلان عملية هضم المواد الغذائية بشكل أسهل والاستفادة منها، ومن ثم فرد العجينة وتغطيتها بالصلصة، وتوزيع الخضروات وأخيرًا وضع الجبن "حسب الرغبة"، ووضعها داخل الفرن.