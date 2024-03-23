ما علاج كيت ميدلتون الكيميائي الوقائي بعد اكتشاف إصابتها بالسرطان؟

صدمت كيت ميدلتون العالم بإعلان إصابتها بالسرطان في بيان متلفز شخصي وعاطفي للغاية، إذ اعلنت أميرة ويلز، البالغة من العمر 42 عامًا، أنها تخضع للعلاج الكيميائي الوقائي، حيث تم اكتشاف مرضها بعد إجراء عملية جراحية كبيرة في البطن في يناير الماضي.

ما العلاج الذي تحصل عليه كيت ميدلتون؟

وبحسب صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، قال أحد كبار الأطباء إن اكتشاف السرطان بعد إجراء عملية جراحية ليس بالأمر غير المألوف، وأضاف الدكتور مانجيش ثورات، نائب مدير وحدة التجارب السريرية في بارتس في مركز الوقاية من السرطان بجامعة كوين ماري: «كثيرًا ما نجد هذا لأن عمليات الفحص التي نقوم بها قبل العملية الجراحية غالبًا ما تكون لها حدودها، وعندما يتم فحص الأشياء تحت المجهر، بعد إزالة العضو، تحصل على دقة أفضل بكثير ومن ثم تكتشف السرطان».

وفي بيانها العاطفي الذي تم تصويره في وندسور، قالت كيت ميدلتون إن فريقها الطبي نصحها بضرورة الخضوع لدورة من العلاج الكيميائي الوقائي، وكشفت أنها كانت في المراحل الأولى من هذا العلاج، الذي بدأ في أواخر فبراير، ويقال الآن أن «كيت» في مسار التعافي ولم تذكر تفاصيل أخرى.

وبحسب الصحيفة البريطانية، يستخدم العلاج الكيميائي أدوية قوية لمهاجمة الأورام ويتم إعطاؤه عادةً لعلاج السرطان مباشرة أو تقليص الورم استعدادًا للجراحة، وكما هو الحال في حالة كيت ميدلتون يمكن أيضًا استخدام العلاج الكيميائي كخيار وقائي على أمل منع عودة السرطان.

ويهدف العلاج الكيميائي الوقائي، الذي يُسمى أيضًا العلاج الكيميائي المساعد، إلى منع عودة السرطان بمجرد إزالة الورم الرئيسي من الجسم، وتقول هيئة الخدمات الصحية الوطنية إنه يمكن استخدامه لتقليل خطر عودة السرطان بعد العلاج الإشعاعي أو الجراحة.

هل يوجد أعراض جانبية للعلاج الكيميائي؟

ويتم تقديم العلاج الكيميائي الوقائي في أغلب الأحيان على شكل قطرة أو أقراص في الوريد حيث يتم بعد ذلك نقلها إلى جميع أنحاء الجسم عن طريق مجرى الدم، واعتمادًا على النوع، يمكن إعطاء العلاج الكيميائي إما في المستشفى أو في منزل المريض.

وهناك أكثر من 100 نوع من أدوية العلاج الكيميائي، تعمل جميعها بطريقة مماثلة، حيث تنتشر عبر الدم لمنع الخلايا السرطانية من التكاثر في أي مكان في الجسم عن طريق قتلها قبل أن تتاح لها الفرصة للانقسام، وهذا يمنعهم من النمو والانتشار في الجسم.

وتقول مؤسسة أبحاث السرطان في المملكة المتحدة: «حقيقة أن أدوية العلاج الكيميائي تقتل الخلايا المنقسمة تساعد في تفسير تسبب العلاج الكيميائي في آثار جانبية، وتتكون أنسجة الجسم من مليارات الخلايا الفردية، وبمجرد أن تنمو بشكل كامل، فإن معظم خلايا الجسم لا تنقسم وتتكاثر كثيرًا إنهم ينقسمون فقط إذا كانوا بحاجة إلى إصلاح الضرر».

ويؤدي العلاج بشكل عشوائي إلى تأثير سلبي على أنسجة الجسم، بغض النظر عما إذا كانت سرطانية أم لا مثل تساقط الشعر والتعب والكدمات، كما يتناول المريض الذي يخضع للعلاج الكيميائي أيضًا أدوية أخرى مصممة للمساعدة في تخفيف أو مكافحة بعض هذه الأعراض، وتختفي الأعراض عادةً عند انتهاء فترة العلاج.