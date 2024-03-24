تجربة حية لملء الخزان الاستراتيجي لمنطقة العائلي في الشروق

تفقد المهندس علي سعد رئيس جهاز مدينة الشروق، برفقة المهندس أحمد مكي نائب رئيس الجهاز، والمهندس طارق يوسف ومسؤولي الجهاز، الخزان الاستراتيجي لمياه الشرب بمنطقة العائلي للوقوف على أحدث المستجدات لبدء دخول الخزان إلى الخدمة.

وأوضح رئيس الجهاز، أنّ الجولة شهدت تنفيذ تجربة حية لعناصر التشغيل للأعمال الكهربائية والكهروميكانيكية، والبدء الفعلي في ملء المياه بحوض التخزين الذي تصل سعته إلى 5000 متر مكعب.

وأضاف المهندس علي سعد رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، أنّ أعمال تشغيل الخزان يقع ضمن المرحلة الأخيرة لمشروع الاتزان الهيدروليكي الخاص بضبط ضغوط شبكة مياه الشرب بالقطاع الشرقي للمدينة، الذي يُعد من أهم مشروعات المرافق لحل مشكلات ضعف ضغط المياه في بعض المناطق، فضلا عن تحسين توزيع حصص المياه في الأحياء داخل القطاع.

ووجّه رئيس الجهاز بالاستفادة من أعمال الملء في تعقيم الحوض الرئيسي للتخزين وسرعة إنهاء الملاحظات الخاصة بتجربة التشغيل، تمهيدا للإعلان في أقرب وقت عن دخوله الخدمة استجابة لشكاوى سكان القطاع الشرقي من خدمة مياه الشرب قبل بداية موسم الصيف المقبل، بخلاف تحقيقه للتأمين خلال فترات الطوارئ والانقطاع من مصدر التغذية.